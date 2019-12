Ezequiel Lavezzi anuncia su retiro del fútbol profesional a sus 34 años

Ezequiel Lavezzi puso punto final a su carrera como fútbolista profesional y cuelga los botines a sus 34 años en el Hebei Fortune de China.

El Pocho confirmó su decisión con un emotivo mensaje en redes sociales: "Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón".

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz! Un abrazo", agregó el argentino.

De esta manera, se termina la carrera de uno de las grandes delanteros del fútbol argentino en los últimos años. El Pocho dio sus primeros pasos en Estudiantes (BA), y luego tuvo pasos por San Lorenzo, Napoli y Paris Saint Germain, antes de llegar a su actual club en China.

Con su selección, Lavezzi ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y fue pieza clave en la Albiceleste finalista de la Copa del Mundo de 2014.