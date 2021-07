"Southgate, me excitas", banda Atomic Kitten se reúne para lanzar nuevo tema y los fans ingleses lo adoptan como himno

Las leyendas del pop, Atomic Kitten, que triunfaron a principios de siglo en Inglaterra, se reunieron y sacaron un nuevo tema futbolero, 16 años después de su última canción.

"Southgate You’re The One", es el nombre del tema que ya es furor entre los fans, que incluso la cantan en los estadios durante la Eurocopa.

La canción es un giro del sencillo número uno de la banda llamado "Whole Again", que se lanzó hace 20 años.

El tema ya había sido cantado en vivo por el trío de chicas, pero este martes recién fue lanzada la grabación oficial.

"Estos días han sido un torbellino, pero estamos muy emocionadas y agradecidas de poder contribuir a la increíble energía y patriotismo que está llenando las calles con esta nueva versión de ‘Whole Again’", señaló la banda en su Instagram.

El coro de la canción dice así: “Mirando hacia atrás, la primera vez que nos conocimos; No puedo escapar y no puedo olvidar. Southgate, eres tú; todavía me excitas. El fútbol vuelve a casa de nuevo".