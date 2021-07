"¡Inglaterra campeón!", el desafortunado tatuaje que se hizo hincha británico antes de la final

Un hincha inglés se hizo un tatuaje que dice "Inglaterra campeón", tres días antes de la final de la Eurocopa, que su selección perdió ante Italia.

Lewis Holden, de 26 años, estaba tan seguro de que los Three Lions levantarían la copa que se dejó la tinta permanente con un gran trofeo y el texto: "It's coming home".

El aficionado de Oldham, Greater Manchester, hizo un pacto con un amigo para tatuarse las piernas en el caso de que el equipo de Gareth Southgate consiguiera el título.

Pero después de beber unas cervezas, comenzaron a enviar mensajes a algunos salones de tatuajes y no lo dudaron. El jueves después del trabajo fueron directo a concretarlo.

El tatuaje de Inglaterra campeón

Lewis dijo: "Yo y mi amigo hemos visto todos los torneos de Inglaterra juntos desde que éramos pequeños, pero la semana pasada él se contagió de Covid-19, por lo que no hemos podido ver los últimos partidos".

"Mi novia me dijo 'no seas estúpido', pero no hay forma de que me lo quite, se quedará para siempre", señaló.

El tatuaje del hincha Lewis Holden

