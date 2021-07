Mourinho también cuestiona la designación de los lanzadores en Inglaterra: "El destino de un país sobre los hombros de Saka"

El entrenador portugués, José Mourinho, cuestionó la designación de los jugadores Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka como pateadores en los lanzamientos penales de la final de la Eurocopa.

Los dos primeros recién habían ingresado al campo en el equipo inglés, mientras Saka, con sólo 19 años fue el encargado de tirar el quinto penal.

Aparentemente en los entrenamientos, estos tres jugadores eran los mejores lanzadores, pero Mourinho argumenta: "En estas situaciones no importa si eres un gran pateador o no. En este caso ¿dónde estaba Raheem Sterling? ¿Dónde estaba John Stones? ¿Dónde estaba Luke Shaw? ¿Y por que Henderson y Walker no se mantuvieron en el campo?".

Luego, sostiene: “Creo que es demasiado para un adolescente como Saka tener todo sobre sus hombros en ese momento, pero no sé, tengo que hacerle esa pregunta a Gareth (Southgate) porque muchas veces lo que pasa es que los jugadores que deberían estar ahí no están, jugadores que deberían estar allí, huyen de la responsabilidad”.

¡Italia campeón de la Eurocopa! Donnarumma se vistió de héroe y le tapó el penal definitivo a Saka.



El partido terminó 1-1 ante Inglaterra y por penales ganó la Azzurra 3-2.

"En realidad es muy, muy difícil para Marcus Rashford y Jadon Sancho venir y lanzar un penal después de tocar una vez el balón. Pero para Saka tener el destino de un país sobre sus hombros... creo que es demasiado”, señala

“Podemos hablar de los días anteriores y de lo increíble que fueron a la hora de lanzar penales, pero el problema con los penales es que una cosa es patear en los entrenamientos y otra en un partido. Para esas situaciones no hay forma de entrenarse correctamente porque no puedes ensayar con la presión real, es algo que solo sientes en ese momento. Pobre Saka, lo siento mucho por él”, finaliza.