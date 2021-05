Marc-André ter Stegen se opera y queda fuera de la Euro

Una mala noticia recibió este lunes la selección alemana, una de los tantos cuadros que será sede en la Eurocopa 2021, debido a que perdió a uno de sus mejores jugadores de cara al certamen continental.

El arquero Marc-André ter Stegen, quien viene de perder la Liga de España con Barcelona tras la derrota ante Celta de Vigo, anunció que se someterá a una operación, que lo deja sin opciones de luchar con Manuel Neuer por el arco germano.

"He decidido junto con el equipo médico del club que haré una intervención complementaria en mi rodilla. Me entristece perderme la Euro 2020 este verano con Alemania", señaló el golero en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó que "por primera vez en muchos años seré fan en casa apoyando a mi país, ¡espero que lo ganemos!".

Además, lamentó no haber podido darle un nuevo título a su equipo en España: "estoy decepcionado por la derrota de ayer y porque ahora ya no podemos ganar La Liga. Después de un comienzo de temporada complicado, mostramos un buen carácter yendo invictos 19 partidos, pero no pudimos mantener esta forma".

Alemania es parte del Grupo F de la Euro, el "de la muerte", el que además integran Francia, Hungría y Portugal.