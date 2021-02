En Brasil hablan del renacer de Ángelo Araos y su entrenador lo elogia: "Tiene una gran habilidad para romper líneas"

Este miércoles por la noche el Corinthians de Ángelo Araos cayó por 1-0 ante el Santos en el Brasileirao, pero a pesar de la derrota en Brasil han destacado el buen momento que vive el chileno.

Es el quinto partido consecutivo en el que el ex Universidad de Chile es parte del once inicial, situación que no ha pasado inadvertida para la prensa local.

"Araos vive un momento especial en Corinthians. Tras arrancar el Brasileirão como titular en agosto del año pasado y hacer un buen comienzo ante el Atlético-MG, el centrocampista vivió meses de incertidumbre, estuvo fuera de la mayoría de partidos y solo en enero de este año tuvo nuevas oportunidades", consigna Globoesporte.

Además, analizan su personalidad: "Introspectivo, Araos usa muy pocas redes sociales para manifestarse e, incluso en el entrenamiento, todavía muestra timidez. En los últimos meses estuvo muy cerca del colombiano Víctor Cantillo".

Luego, añaden: "Araos ha celebrado el momento con mucha ilusión. Después de ver su nombre ligado a posibles préstamos a clubes de Chile y Argentina, se quedó con el Timão, aprovechó la oportunidad y ahora sueña con la selección chilena".

Incluso su entrenador, Vagner Mancini, lo elogió antes del duelo ante Santos: "Araos realmente ha mostrado en los últimos tiempos una gran habilidad para romper líneas, y hemos intentado usarlo en esta función. Teníamos que tener jugadores con esa dinámica de romper líneas, de adelantarse con facilidad, y nuestro gol contra el Flamengo vino exactamente en una jugada así (asistencia de Araos)".

Ángelo Araos fue traspasado en 2018 al Corinthians, donde ha disputado 41 partidos y ha marcado un gol, ante el Atlético Mineiro.