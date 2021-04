¡Emocionante! Un eufórico Neymar interrumpe a Di María en plena conferencia para celebrar el paso a semifinales de Champions

Paris Saint-Germain y Bayern Múnich dieron una clase magistral de fútbol en la llave de cuartos de final de la UEFA Champions League, sin embargo, fueron los franceses quienes lograron avanzar a semifinales, desatando los festejos de los comandados por Mauricio Pochettino.

Los Parisinos lograron una enorme victoria ante el vigente campeón del certamen, propinándole un 3-2 a domicilo en el Allianz Arena, y aunque en la revancha cayeron por 1-0, fue suficiente para avanzar a la ronda de cuatro mejores.

Un vez finalizado el partido en el Parque de los Príncipes, los jugadores celebraron con gran alegría en la cancha, pero Ángel Di María se fue rápidamente a participar de la conferencia de prensa, por lo que no pudo festejar todo lo que hubiese querido.

Pero eso claramente no fue impedimento para Neymar, una de las figuras del partido, que no tuvo problemas en interrumpir la entrevista del Fideo para mostrar algarabía y fundirse en un abrazo con su compañero trasandino.

El momento entre ambos fue aplaudido en las redes, ya que da cuenta de la alegría por la enorme hazaña de haber eliminado a los actuales monarcas de la Liga de Campeones de Europa.

Un vez pasado el emotivo momento, Di María se sinceró respecto del significado de avanzar a semifinales, asegurando que ha vivido momentos duros en el último tiempo:

"No lo he pasado fácil fuera del terreno de juego. He pasado por cosas difíciles fuera del fútbol. Tenemos vidas fuera de esto, fueron cosas que no fueron muy bonitas pero estoy muy contento con este resultado", explicó.

Neymar, Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino y compañía ya están instalados en semifinales junto al Chelsea de Tuchel, y ahora sólo resta conocer a los dos equipos restantes, que saldrán de las llaves entre Manchester City-Borussia Dortmund y Real Madrid-Liverpool.

