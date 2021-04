Neymar: "Mbappé me ha hecho aprender, le debo gran parte de mi felicidad en PSG"

Después de un comienzo dubitativo, el brasileño Neymar se asentó en París y ahora tiene toda la intención de quedarse en el PSG.

Así lo afirmó una fuente del entorno del ex Barcelona en France Football: “Neymar quiere seguir en el PSG. Él ve que el club está en el proceso de crecer. El proyecto le gusta. Publica menos cosas en las redes porque lo que quiere es tener menos polémicas. Su principal objetivo es el de ganar la Champions League. No piensa en otra cosa. Quiere mostrar que París es un gran equipo”.

En la misma edición de la revista, Neymar habló sobre su presente en el equipo y la gran relación que tiene con su compañero Kylian Mbappé.

“Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación. Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día", señaló.

Luego, añadió: "Además, yo he tenido la ocasión de verle entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando.

"Siempre dije que era nuestro chico de oro. La velocidad sola no tiene nada que decir en él. Hay que utilizarla y ser inteligente por utilizarla correctamente y Kylian lo hace. Él no es solo inteligente y rápido, porque posee además un enorme repertorio de regates", finalizó.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.