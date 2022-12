El partido que animarán este viernes Uruguay y Ghana sin lugar a dudas que estará en vista de todos los futboleros. El elenco charrúa es el más complicado ya que se encuentra con la obligación de ganar, mientras que a los africanos les sirve la victoria y momentáneamente el empate para avanzar de ronda.

El único africano sobreviviente de aquel épico partido que protagonizaron tanto charrúas como ghaneses en la Copa del Mundo del 2010 es André Ayew. El delantero vivirá una jornada especial, ya que en su país aún recuerdan esa triste eliminación ante la Celeste que los privó de avanzar a las semifinales del torneo.

Ghana tuvo en ese entonces todo a favor para ser en una de las cuatro mejores selecciones del planeta. "En ese minuto todo el país se sintió mal, pero yo en lo único que pienso es en clasificar a la segunda ronda", señala el atacante de 32 años que hace más de una década vivió en carne propia la dolorosa eliminación en Sudáfrica.

El atacante que actualmente milita en el Al-Saad S.C no piensa en el pasado y sólo tiene en mente avanzar a la ronda final. "No miro para atrás. No me quiero enfocar en el pasado. "Revancha o no, saldremos con la misma determinación y deseo de victoria porque queremos clasificar", sentenció uno de los grandes referentes del fútbol ghanés.

¿Quiénes son los uruguayos que también estuvieron ante Ghana en el 2010?

Doce años han transcurrido desde aquel recordado penal convertido por Sebastián Abreu que abrochó la clasificación de Uruguay a las semifinales de la Copa del Mundo. Una jornada que quedó grabada en las páginas doradas de la máxima competición como uno de los encuentros más emotivos que se haya disputado en este tipo de certamen.

Cinco son los charrúas que pueden esta vez volver a repetirse el plato como hace doce años, pero esta vez con la misión de avanzar a los octavos de final. Éston son: Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez.

No olvides que puedes seguir el minuto a minuto de este gran partido por todas las plataformas de Redgol, este viernes 2 de diciembre a partir de las 12:00 hrs.

.