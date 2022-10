Uno de los jugadores de fútbol más destacados a nivel mundial le puso término a su carrera deportiva en esta jornada, luego de anunciar por sus redes sociales que cuelga los botines de forma definitiva.

Se trata del histórico francés Franck Ribéry, quien a sus 39 años ha anunciado al mundo su retiro de la actividad, luego de jugar en la última temporada por Salernitana, donde fue compañero del chileno Diego Valencia.

Con un mensaje en sus redes sociales, el que fue acompañado por un video con sus mejores jugadas en los importantes clubes donde jugó, el francés se despidió de su fanaticada que lo acompañó en una carrera de 22 años.

Todo, impulsado por una lesión a la rodilla derecha que ya no le estaba permitiendo jugar en su máximo rendimiento, por lo que tuvo que tomar una drástica determinación.

Compañero y amigo con Arturo Vidal en Bayern Munich, con Erick Pulgar en la Fiorentina, además con Valencia en Salernitana, Ribéry firma su adiós definitivo.

El que también explicó en una carta dirigida a los hinchas, la que fue escrita con mucha pasión y tristeza por dejar una actividad que le dio todo.

Con 26 títulos, donde destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Alemania, además de 177 goles en su carrera profesional, Ribéry se despide para siempre.

La carta de Franck Ribéry para anunciar su retiro del fútbol:

Queridos amigos, queridos fans:

Quiero hacer este breve video para decirles que llegó el momento de retirarme del fútbol. Con ustedes y su apoyo pude hacer realidad mi sueño y se los agradezco desde el fondo de mi corazón: el hecho de que pude jugar a un alto nivel durante casi veinte años y tener esta carrera es también porque, aún en los momentos difíciles, ustedes siempre estuvieron ahí. Me han dado la fuerza para vivir esta increíble aventura.

Pero hoy, a pesar de los esfuerzos que he hecho en los últimos tres meses, el dolor en mi rodilla solo ha empeorado, y los médicos lo tienen claro: no tengo más remedio que dejar de jugar.

Así que tengo que terminar mi carrera como jugador profesional...

Este es el final de un hermoso capítulo en mi vida, pero también es el momento de decir gracias a todos aquellos sin los cuales no sería quien soy: primero que nada mi familia porque sin ustedes nada hubiera sido posible; obviamente también a los jugadores y entrenadores con los que he compartido momentos increíbles y altibajos enormes, sin olvidar a los directivos y staff de los clubes donde he tenido la oportunidad de jugar.

Este es el final de un capítulo, mi capítulo como jugador, pero no el final de mi historia profesional, de eso pueden estar seguros, así que los veré más tarde para el comienzo de un nuevo y hermoso capítulo.

Los amo, gracias de nuevo y hasta pronto.