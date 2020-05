El día que Diego Maradona negó rotundamente que Lionel Messi le armara el equipo de Argentina

Diego Maradona entrenó a la selección argentina entre 2008 y 2010. Una de las grandes y constantes críticas al DT entonces fue que supuestamente Lionel Messi decidía los convocados y el equipo de la Albiceleste.

En 2015, Maradona habló con Soccerex y negó rotundamente las acusaciones, negando de plano un hecho del que se le ha culpado al atacante del Barcelona en más de una ocasión.

“Es mentira que Leo me imponía un jugador o yo hablaba con Messi para (hacer el equipo)... no. Eso es traicionar al resto del plantel, y yo traidor no soy. Si tenía algo que hablar lo hacía con Mascherano, que era el capitán, y a Lio lo dejaba libre”, dijo Diego en mayo del 2015.

Otra declaración recordada de Maradona entonces fue su mea culpa por la drogadicción, la cual le arrebató momentos importantes de su vida.

“Lo que no haría de nuevo es lo de la enfermedad, la enfermedad que me llevó a no poder disfrutar de mis dos hijas en su mejor momento. Pero después no cambiaría absolutamente nada de mi vida, porque fui líder, me sentí líder y cuando llegué al Napoli me sentí como un jugador mimado que venía a darle alegría a la gente”, expuso.

Sentenció: “y no me equivoqué, porque en ese momento nadie quería ir a Napoli, era una ciudad sucia, porque no pagaba, porque esto y aquello... Y dije: yo quiero ir a Napoli”.