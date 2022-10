El balance de Byron Castillo en el fútbol mexicano no tiene mucho que contar por ahora. El defensor ecuatoriano, que saltó este semestre del Barcelona de Guayaquil al León de México, no pudo ratificar sus antecedentes y terminó como uno de los fichajes más criticados por Renato Paiva en el conjunto de Guanajuato.

El último fin de semana ratificó la mala campaña del equipo que fuera campeón mexicano en 2020. Con gol de Ignacio Rivero, Cruz Azul derrotó al elenco de Byron 1-0 y dictaminó su eliminación de la Liga MX, que comienza a jugar esta semana la liguilla para definir al nuevo monarca.

En ese sentido, la crítica local se ha hecho sentir. El portal SoyFiera.com pone al defensor de la selección de Ecuador entre los tres "cracks" cuestionados por su rendimiento. "Los elogios desde su país natal, Ecuador, nunca terminaron, incluso destacando su capacidad para colocar buenos centros o pases", explica el análisis.

Sin embargo, el jugador no pudo gravitar. "A final de cuentas y en su torneo de presentación, no se vio de la manera más pulcra y, por el contrario, detonó diversas críticas. Además el ex jugador de Barcelona de Guayaquil desatendió en repetidas ocasiones la correcta marcación en su zona", sentencia el reporte.

Telenovelesco apodo para Byron Castillo



Como muestra del pobre semestre de Byron Castillo aparece una anécdota de la derrota de León ante Cruz Azul, partido cuya transmisión estuvo a cargo de Enrique Perro Bermúdez en los relatos para TUDN. El popular narrador, cuya voz llegó al videojuego FIFA, recordó solapadamente la "teleserie" que ha vivido el ecuatoriano previo al Mundial Qatar 2022.

En ese sentido, y tomándose del extenso litigio surgido a raíz de la acusación de Chile contra el jugador por uso de una nacionalidad fraudulenta, el Perro Bermúdez bautizó a Byron como "El Culebrón" Castillo, es decir, la forma en que se denomina a las telenovelas en la región latina de América del Norte.