Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana, dice que los antecedentes que presentó el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, no son nuevos.

Este martes el abogado brasileño que defiende los intereses de Chile en la FIFA, Eduardo Carlezzo, presentó nuevas pruebas en contra de Byron Castillo y su presunta nacionalidad colombiana.

Mientras en todo el mundo hacen eco de estos contundentes antecedentes, el vicepresidente de la Federación de Ecuador, Carlos Manzur, no se inmuta y asegura que en la presentación de Carlezzo no hay nada nuevo.

"No tenemos comentarios, Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo”, aseveró el dirigente ecuatoriano en La Tercera, sobre el caso de Byron Castillo.

Luego, sostuvo: “Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes”.

Manzur afirma que ya estaban al tanto de todos los antecedentes presentados públicamente este martes por Carlezzo: “Están todos en su escrito a la FIFA. Todo es conocido”.

“Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso. No vamos a entrar en detalles. Vamos a esperar la resolución de FIFA”, finalizó.

Recordar que este miércoles TV Azteca aseguró tener un adelanto del veredicto de la FIFA y que afectivamente Ecuador se quedaría fuera del Mundial de Qatar 2022.

"La FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días, pero de momento ya se habría filtrado lo que dirá su comunicado, ya que tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del futbol, la eliminación de Ecuador parece inminente", señalan en el medio mexicano.