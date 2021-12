Marcelo Díaz vive un oscuro presente en Paraguay, y aunque su salida de Club Libertad aún no es oficial, su adiós es inminente luego de que el propio chileno reconociera no haber estado a la altura del desafío.

Marcelo Díaz arribó con gran ilusión a Club Libertad en julio, buscando triunfar en Paraguay y tras no lograr acercar posturas con Universidad de Chile, pero las cosas no salieron según lo planeado y el chileno está virtualmente fuera del elenco guaraní tras un paso desastroso.

Carepato llegó a Chile hace algunos días, y pese a que aún le resta un año de contrato con el Gumarelo, el propio jugador reveló que su etapa en dicho club está virtualmente cerrada.

“Me fue mal, no me pude acostumbrar, tuve una lesión que me complicó bastante. No me pude acomodar. Tengo que decir, desde la humildad, que no estuve a la altura”, aseguró agregando que "lo más probable es que rescindamos”.

Aunque Libertad aún no oficializa la salida de Chelo Díaz, lo cierto es que al igual que el jugador, la prensa guaraní también ha decidido tomar como un hecho su adiós.

En ese contexto La Nación de Paraguay analizó cómo se viene la próxima temporada para el equipo y armó la lista de refuerzos, altas y bajas, lanzándole un durísimo dardo al ex seleccionado de La Roja.

"A la lista de probables idas se encuentran el chileno Marcelo Díaz, quien no aportó en absoluto nada al equipo", dispararon.

De esta manera queda claro que el talentoso volante nacional está prácticamente fuera de Libertad, y que sólo resta que el club lo confirme en sus redes oficiales.

Por el momento la única piedra de tope para oficializar la salida de Carepato es que el presidente de la escuadra paraguaya, Rubén di Tore, está fuera del país, y decisiones como fichajes y término de contrato no se pueden tomar en su ausencia.

Una vez definido su adiós de los guaraníes, la intención de Marcelo Díaz es regresar al equipo de sus amores, Universidad de Chile, donde anhela jugar y ganar la Copa Libertadores.