El volante de Libertad de Paraguay, Marcelo Díaz, reconoció que su sueño es volver a vestir la camiseta de Universidad de Chile y volver a triunfar en un torneo internacional.

En entrevista con TNT Sports, el campéon de América, señaló: "Mi intención es volver a la U y ganar la Copa Libertadores, ese sueño no me lo va a quitar nadie".

"Además, otro sueño como hincha es ser el impulsor de la construcción de un estadio. Nos merecemos una casa propia", añadió.

En cuanto a la Copa Sudamericana que ganó con la U en 2011, indicó: "Creo que fue la consagración de un proyecto con Jorge Sampaoli, algo inolvidable para la historia del club. Recuerdo el partido con Flamengo como la máxima expresión de fútbol y el duelo con Fénix de la primera fase como el más difícil".

Y sobre su Sampaoli, afirmó: "Tengo una conexión muy grande con Sampaoli, somos muy apasionados por el fútbol, muy locos y nos obsesiona la pelota. Las prácticas de Sampaoli fueron las mejores que yo tuve, sacaron nuestro máximo potencial a nivel individual y colectivo".

Luego, recordó: "La posibilidad de ser titular me la da Sampaoli, cuando me obliga a quedarme y no irme a préstamo. Él me dice que el puesto me lo iba a ganar solo y que iba a depender de mi trabajo, y creo que así fue",

"Las herramientas que me dio Sampaoli me sirvieron para ser mejor en la selección chilena", finalizó.