Central Córdoba no vive días felices en la Liga Profesional de Argentina. El cuadro de Santiago del Estero encadenó cuatro partidos sin victorias en el certamen. Y tres de esos encuentros terminaron con una derrota para el elenco donde Cristopher Toselli es un titular indiscutido en la custodia de la portería.

Esos malos resultados provocaron la salida del director técnico Sergio Rondina. Y la directiva del Ferroviario hizo una apuesta arriesgada, pues se la jugó por un entrenador que no tiene experiencia desde 2012 y tendrá su primer desafío como DT en Argentina. Eso sí, fue un delantero de la élite en su época de futbolista, al punto que fue subcampeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Italia 1990.

Todas esas referencias son para Abel Balbo. El adiestrador de 56 años volverá a un banco luego de 10 años, cuando entrenó en su segundo ciclo al Arezzo de Italia, país donde hizo gran parte de su carrera como jugador. Por ejemplo, militó en el Udinese, el Parma, la Roma, la Fiorentina.

"Lo que vi me gustó. La gente de Central de Córdoba se comunicó conmigo, analizamos al equipo con mis colaboradores y me gustaron los jugadores, tienen muy buenas condiciones. Tengo la información de un ambiente totalmente sano y una institución que quiere mejorarse", expresó el otrora centroatacante de Newell's Old Boys en su presentación oficial. "Me encantó lo que vi, un grupo recontra unido", agregó Balbo.

El nuevo DT de Toselli tendrá un entrenador de básquetbol en el cuerpo técnico

El cuerpo técnico de Abel Balbo en Central Córdoba estará compuesto por dos asistentes, Martín Piñeyro y Gabriel Martínez, además del preparador físico, Carlos Juárez. Pero hay una gran novedad en el staff del santafesino.

La presencia de Julio Lamas como coordinador del staff. "No necesita presentación", dijo el nuevo DT de Cristopher Toselli de este entrenador de básquetbol que dirigió a la selección de Argentina y su último trabajo en ese deporte fue adiestrar al equipo nacional de Japón, donde estuvo desde 2017 hasta 2021.

"No está encargado en el campo de juego, no tendrá nada que ver con la cancha. Tiene una trayectoria enorme, es un profesional de altísimo nivel. Sólo puede mejorar la gestión de este grupo", explicó Abel Balbo en torno a la función que tendrá Lamas.