Luis Suárez no pasa por un buen momento en el Atlético de Madrid, ya que el delantero uruguayo no anota un gol hace casi un mes y medio. La frustración del artillero se nota e incluso protagonizó un tenso momento el pasado fin de semana cuando insultó a su entrenador Diego Simeone por cambiarlo tempranamente.

El Pistolero termina su vínculo con los Colchonero el 30 de junio, pero ya dejó en claro que tiene todas las intenciones de contiunar en el cuadro Rojiblanco. Pero la decisión final será tomada por parte del Cholo Simeone y el club.

Suárez tiene un futuro incierto, pero lo seguro es que ofertas de trabajo nunca le van a faltar, ya sea en el Viejo Continente o desde todo el mundo. Es más, varios equipos de la MLS gustarían contar con el uruguayo, pero no solo desde allá, sino que suma pretendientes en Sudamérica y Corinthians sueña con sus goles.

Según informa el sitio español Mundo Deportivo, el presidente del conjunto brasileño, Duílio Monteiro Alves quiere fichar a un jugador de categoría mundial y tendría en carpeta el nombre del ex artillero del Barcelona y goleador histórico de la selección uruguaya para la próxima temporada.

Asimismo, el Timao quiere seguir el ejemplo de Atlético Mineiro, que trajo de vuelta al futbol brasileño a los delanteros Hulk y Diego Costa, quienes justamente se consagraron campeones del Brasileirao. Por lo que, el Pistolero es el refuerzo estelar que planea el cuadro paulista.

Aunque, el director deportivo, Roberto de Andrade en rueda de prensa puso los paños fríos. "No descartamos a nadie, todo es posible. Lo máximo que puede pasar es que descubramos que no tenemos condiciones (financieras). No podemos crear expectativas engañosas al aficionado porque puede ser que esto no avance de ninguna manera", sentenció.