Una nueva jornada llena de definiciones es la que se vive en el Mundial de Qatar 2022, en donde se conocerán las selecciones eliminadas y las nuevas clasificadas a octavos de final del Grupo H del Copa del Mundo con dos partidos que se disputan en simultáneo.

En un encuentro estará Uruguay que se juega la vida ante Ghana para intentar clasificar a la próxima ronda, ya que solamente le sirve la victoria. Mientras que al mismo tiempo un Portugal ya clasificado busca asegurar el primer lugar del grupo ante Corea del Sur, que también tiene chances de pasar a los octavos.

¿Cómo va en vivo la tabla de posiciones del Grupo H?

¿Contra quién juegan en octavos de final los clasificados del Grupo H y cómo van los cruces?

La selección que termine primera del Grupo H enfrentará a al segundo lugar del Grupo G, que saldrá entre Brasil, Suiza, Serbia o Camerún, mientras que el segundo del Grupo H jugará contra el que termine primero del G.

De momento ya están definidos la mayoría de los cruces de octavos de final del Mundial que puedes revisar a continuación:

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Países Bajos vs Estados Unidos Duelo 2: Argentina vs Australia

Argentina vs Australia Duelo 3: Marruecos vs España

Marruecos vs España Duelo 4: 1°G vs 2°H

Duelo 5: Inglaterra vs Senegal

Inglaterra vs Senegal Duelo 6: Francia vs Polonia

Francia vs Polonia Duelo 7: Japón vs Croacia

Japón vs Croacia Duelo 8: 1°H vs 2°G

Después, en cuartos de final se enfrentarán el ganador del duelo 1 vs 2, duelo 3 vs 4, duelo 5 vs 6 y duelo 7 vs 8. De ahí saldrán los cuatro semifinalistas que lucharán por llegar a la final y llevarse el título del mundo.

¿Cuáles son los próximos partidos que quedan por jugarse de la fecha 3 del Mundial?

Viernes 2 de diciembre

Grupo G: Serbia vs Suiza – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo G: Camerún vs Brasil – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

Tras ello, los octavos de final arrancan inmediatamente el sábado a las 12:00 horas con Países Bajos vs Estados Unidos y más tarde ese mismo día a las 16:00 horas juega Argentina vs Australia.

