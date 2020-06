Chilavert desclasifica el momento que se le plantó a Marcelo Bielsa: "Le dije de todo y en la cara"

Todo el mundo que habla de Marcelo Bielsa muestra respeto, sobre todo cuando es dirigido por el rosarino. Sin embargo, José Luis Chilavert desclasificó su duro encontrón con el ex DT de la Roja.

Sí, el paraguayo se le plantó de igual a igual cuando ambos compartieron camarín en Vélez Sarsfield. Así lo contó el portero en CDF.

“Un día maltrató a un compañero mío, delante de todo el grupo. Yo salí en defensa de mi compañero y le dije de todo a Bielsa, en la cara", detalló en primera instancia José Luis Chilavert.

Marcelo Bielsa en Vélez

Además agregó que, "me separó del grupo y me dijo que me iba a arrepentir. Cuando llego al vestuario, volvimos a hablar cara a cara, donde le dije todo lo que pensaba. La prensa nunca se enteró”.

Para finaliza agregó que, “Bielsa dice que el sistema está por encima del jugador y no es así. Yo creo que la característica del jugador es la que le va a servir al entrenador para optimizar el sistema. Entonces, si tu arquero no sabe jugar con los pies, es imposible jugar con ese sistema”, sentenció.