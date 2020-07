Carlos Tévez se niega al regreso del fútbol en Argentina: "Con gente enferma y muriendo, es difícil"

La situación del coronavirus en Argentina se disparó luego de intentar volver a la normalidad. Esto ha puesto en juicio no solo la reapertura del comercio, sino también el regreso del fútbol, donde algunos ya tienen compromisos pactados en Copa Libertadores. Carlos Tévez habló y golpeó la mesa al respecto.

El apache, la gran figura en la definición del último torneo con Boca Juniors, se refirió a este tema y dejó clara su postura de no volver hasta que la pandemia esté más controlada. "Tengo mi opinión, hay mucha presión de todos lados. El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo es difícil", lanzó en América TV.

"Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver. Después, con las empresas y los negocios del fútbol no me puedo meter. Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol se cambia. El club y la AFA saben que no podemos quemar etapas", agregó.

Eso sí, Tévez dejó claro que la primera prioridad es que la gente esté bien. "No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva a la normalidad. No me preocupa que la Conmebol ponga fecha, es tentativa. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos".

La crisis sanitaria también ha golpeado al círculo cercano del Apache. "Tengo gente cercana que la pasa mal, como mi suegro y mi suegra, la verdad es que los pude sacar, pero estuvieron internados. Nos tocó a todos y por suerte ellos pudieron salir. Por eso uno se siente dolido, tengo a la familia acá resguardada, tranquila. Pero esto nos agarra a todos. Uno está sensible, enojado con toda esta situación, quiero que la gente se cuide. Hay que cuidarse, hacer lo posible para que esto pase rápido".

Finalmente, dejó claro que si no hay vuelta atrás, se presentará a entrenar, aunque contra su voluntad. "Esto lo manejan la AFA y los clubes. Si Boca me dice que hay que presentarse, volvemos a Buenos Aires".