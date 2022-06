Ben Brereton Díaz no para de sumar logros tras su primera temporada como chileno en Europa. El delantero es parte del equipo del año en la Championship.

Ben Brereton Díaz no para de hacer historia en su primera temporada como chileno en la Championship de Inglaterra. El delantero hizo una tremenda campaña con el Blackburn Rovers y, si bien no logró el ascenso, sus actuaciones no pasaron desapercibidas.

Desde que recibió el llamado de la selección chilena, el artillero le dio un giro en 360 grados a su carrera. De ser uno más en el equipo blanquiazul, pasó a ser el pilar en la delantera, llegando a números que lo elevan como una de las grandes figuras del torneo inglés.

Con una primera rueda de ensueño y un cierre complicado por las lesiones, Ben Brereton Díaz logró sumar 22 goles en la última temporada. Este nivel lo ha llevado a ser considerado como uno de los delanteros más letales hoy por hoy en Inglaterra y le vale este jueves un nuevo reconocimiento.

Durante horas de esta tarde se llevó a cabo la premiación a los mejores del año por parte de la PFA (Professional Footballers' Association), donde el goleador se hizo presente como parte del equipo ideal de la última campaña.

Ben Brereton Díaz entró en el once más destacado de la última temporada de la Championship, junto a varias de las figuras que dieron que hablar en estos meses. Acompañado en el ataque junto a Aleksandar Mitrovic (goleador del torneo) y Dom Solanke, el chileno vuelve a sumar elogios.

No es casualidad que Big Ben sea parte de este listado. El delantero tuvo un verdadero destape desde que fue convocado a la selección chilena y su nombre se ha instalado como opción en varios clubes de la Premier League, algo que se ganó a punta de golazos.

Ben Brereton Díaz disfruta de uno de los últimos reconocimientos tras su gran campaña en la Championship mientras disputa la gira por Asia con la Roja. El goleador vive su gran momento y tendrá como tarea el mantenerse a ese nivel, para liderar la renovación de nuestro país.

Revisa el equipo del año en la Championship para la PFA

Formación: Lee Nicholls; Djed Spence, Tosin Adarabioyo, Iloyd Kelly, Tim Ream; Phillip Billing, Fabio Carvalho, Harry Wilson; Aleksandar Mitrovic, Dom Solanke y Ben Brereton Díaz