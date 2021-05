¿Despedida? Ronald Koeman y su continuidad en Barcelona: "En la última parte no he notado la confianza del club"

Barcelona tuvo una temporada más que complicada y, si bien en el final estuvieron en la lucha por el título de La Liga, se quedaron sin pan ni pedazo. El elenco blaugrana no pudo celebrar ni en el torneo español ni en la Champions League, lo que ha hecho que los hinchas apunten sus dardos contra Ronald Koeman.

El técnico culé no pudo nunca mostrar su idea de juego, protagonizando varios partidos en los que estuvo lejos del rendimiento que querían los fanáticos. Es por ello que, en la previa de la última fecha en España, el neerlandés sacó la voz.

En conferencia de prensa antes del choque con el Eibar de este sábado, Koeman aseguró que no sabe si seguirá al mando del club. "De verdad que no sé. Hablamos con el presidente en la comida de hace dos o tres semanas. Quedamos en hablar al final de la temporada. Ya veremos".

Koeman podría vivir sus últimos días en Barcelona. Foto: Getty Images

Para el entrenador del Barcelona, lo principal es terminar su acuerdo. "Desde el primer día he dicho que yo quiero seguir y cumplir mi contrato. Hay cosas a cambiar de esta temporada pero la última palabra la tiene el presidente".

Koeman dejó en evidencia su nerviosismo ante la situación, lanzando una potente confesión. "En la última parte de temporada no he notado la confianza del club porque no hemos hablado de futuro, tengo contrato y viendo los últimos resultados entiendo que hay dudas, pero creo que hay que hablar. Entiendo donde estoy. Siempre he dado la cara y he sido el portavoz".

Eso sí, el técnico no se escondió de nada y pidió a la directiva blaugrana ser más claros sobre lo que pasará con el equipo. "Si consideramos que necesitamos otro entrenador o otros jugadores, perfecto, pero hay que comunicar".

Finalmente el DT dijo no querer irse. "Estoy contentísimo de estar aquí. Mi ilusión siempre había sido entrenar al Barça. Hay una presión alta que acepto. En este país los entrenadores son muy criticados. A veces se nos falta al respeto y eso me hace dudar, pero quiero seguir".