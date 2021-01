Atalanta vence a Lazio en Copa Italia y cumplirá dos meses sin conocer la derrota

Atalanta sigue crecido y lo demostró al imponerse 3-2 sobre Lazio en los cuartos de final de la Copa Italia con una actuación en el segundo tiempo que fue precisamente la etapa en la que más se podían haber complicado al quedarse con un jugador menos por la expulsión de José Luis Palomino al minuto 53.

Para el momento en el que defensor de los de Bérgamo vio la tarjeta roja el encuentro se encontraba 2-2 con todos los tantos cayendo en la primera mitad. Los de Gian Piero Gasperini se fueron arriba por medio de Berat Djimisti al 7' gracias a un golpe de fortuna en una pelota que intentó despejar el portero Pepe Reina pero que dio en su cuerpo y terminó adentro del arco.

La Lazio encontró su mejor tramo del compromiso en lo que restaba de la etapa inicial con una gran reacción liderada por Francesco Acerbi, quien al 17 dio la asistencia para el tanto del empate que fue marcado por Vedat Muriqui y que además puso el temporal 2-1 que ilusionaba a los capitalinos.

El panorama se ponía complicado para los azul y negro pero se sacaron rápidamente los dos goles recibidos con Ruslan Malinovskyi poniendo la igualdad nuevamente con un golazo que nació en gran jugada del colombiano Luis Ferando Muriel cuando faltaban menos de 10 para el descanso.

Luego de la expulsión, Atalanta no se vino abajo y con Aleskey Miranchuk tomaron nuevamente ventaja al 57' y las cuentas pudieron ser mejor de no ser por el final fallado por Duván Zapata, detenido por Reina. Los de Bérgamo no pierden desde el 28 de noviembre ante Hellas Verona y sueña con mantener el ritmo hasta el 24 de febrero cuando se mida en los octavos de final ante Real Madrid en la ida de la instancia. En semis de Copa Italia espera al ganador del partido entre Napoli y Spezia.