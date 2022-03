La Agenda RedGol llega para regalonear a todos nuestros lectores este fin de semana, porque los clásicos se tomarán el universo fútbol en varios rincones del planeta. Por eso, te contamos de la programación de las ligas del orbe y que también incluye el Campeonato Nacional y el Campeonato Nacional Femenino, dos competencias que puedes seguir en RedGol.

El viernes la acción la protagonizaron los sorteos de Champions League, Europa League y Conference League. Pero en la tarde, es turno de ver Bundesliga, Copa de la Liga, Serie A italiana, Premier League y más.

El sábado, desde el Campeonato Nacional y Campeonato Nacional Femenino, pasando por fútbol en Italia, Alemania, España, Francia, Argentina, Uruguay y mucho más como previa de un gran domingo.

Y es que este 20 de marzo los clásicos de toman la Agenda RedGol: River Plate vs Boca Juniors, Ajax vs Feyenoord y Real Madrid vs Barcelona son solo algunos de los compromisos clase A donde, también, habrá acción de chilenos.

Revisa la programación de este viernes 18 de marzo de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA St. Pauli vs Heidenheim 2. Bundesliga 14:30 hrs Star+ Sassuilo vs Spezia Calcio Serie A 14:45 hrs Star+ Aldosivi vs Patronato Copa de la Liga 16:00 hrs TyC Sports Bochum vs Borussia M'gladbach Bundesliga 16:30 hrs Fox Sports 1/Star+ Saint-Gilloise vs Oostende Jupiler Pro League 16:45 hrs Star+ Athletic Club vs Getafe La Liga 17:00 hrs DirecTV Sports Huesca vs Burgos CF Segunda España 17:00 hrs DirecTV Sports Wolves vs Leeds United Premier League 17:00 hrs ESPN Extra/Star+ Genoa vs Torino Serie A 17:00 hrs Star+ Saint Etienne vs Troyes Ligue 1 17:00 hrs Star+ Deportivo Táchira vs Puerto Cabello Liga Futve 18:00 hrs GolTV Play Tigre vs Platense Copa de la Liga 19.15 hrs Star+ Aragua vs Estudiantes Mérida Liga Futve 20:15 hrs GolTV Play Independiente del Valle vs Orense SC Liga Pro Ecuador 21:00 hrs Star+ Barracas Central vs Sarmiento Copa de la Liga 21:30 hrs TyC Sports Millonarios vs Once Caldas Liga Colombiana 22:00 hrs Fanatiz/RCN Nuestra Tele Puebla vs Santos Laguna Liga MX 00:00 hrs Star+

Revisa la programación de este sábado 19 de marzo de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA Nápoli vs Juventus Serie A Femminile 08:30 hrs Star+ Derby County vs Coventry City Championship 09:30 hrs Star+ Aston Vila vs Arsenal Premier League 09:30 hrs ESPN/Star+ Alavés vs Granada La Liga 10:00 hrs ESPN 3/Star+ Real Sociedad B vs Mirandés Segunda España 10:00 hrs DirecTV GO Rampla Juniors vs Uruguay Montevideo Segunda Uruguay 10:15 hrs Star+ Roma vs Milan Serie A Femminile 10:30 hrs Star+ Napoli vs Udinese Serie A 11:00 hrs ESPN 2/Star+ O'Higgins vs Universidad de Concepción Campeonato Nacional Femenino 11:00 hrs YouTube O'Higgins TV Deportes La Serena vs Huachipato Campeonato Nacional Femenino 11:00 hrs Facebook/YouTube/Twitter Club de Deportes La Serena Mainz 05 vs Arminia Bielefeld Bundesliga 11:30 hrs Star+ Greuther Fürth vs Freiburg Bundesliga 11:30 hrs Star+ Stuttgart vs Augsburg Bundesliga 11:30 hrs Star+ Hertha Berlin vs Hoffenheim Bundesliga 11:30 hrs Star+ Reading vs Blackburn Rovers Championship 12:00 hrs Star+ Universidad de Chile vs Palestino Campeonato Nacional Femenino 12:00 hrs DirecTV Sports Fuenlabrada vs Málaga Segunda España 12:00 hrs Star+ Cartagena vs Real Zaragoza Segunda España 12:00 hrs Star+ Colo Colo vs Universidad de Chile Futsal Primera 12:00 hrs TNT Sports 2 Elche vs Valencia La Liga 12:15 hrs DirecTV Sports Tondela vs Arouca Primera Portugal 12:30 hrs GolTV Lens vs Clermont Ligue 1 13:00 hrs ESPN 2/Star+/TV5 Monde Lanús vs Banfield Copa de la Liga 14:00 hrs TyC Sports Inter de Milán vs Fiorentina Serie A 14:00 hrs ESPN/Star+ New York City vs Philadelphia Union MLS 14:00 hrs Star+ FC Cincinnati vs Inter Miami MLS 14:00 hrs Star+ Real Valladolid vs Las Palmas Segunda España 14:15 hrs Star+ Lugo vs Real Oviedo Segunda España 14:15 hrs DirecTV Sports Middlesbrough vs Chelsea FA Cup 14:15 hrs Star+ Osasuna vs Levante La Liga 14:30 hrs DirecTV Sports FC Bayern vs Union Berlin Bundesliga 14:30 hrs Star+ CA Juventus vs CA Atenas Segunda Uruguay 15:00 hrs Star+ Santa Clara vs Os Belenenses Primera Portugal 15:00 hrs GolTV Toronto FC vs DC United MLS 16:00 hrs Star+ San Lorenzo vs CA Huracán Copa de la Liga 16:15 hrs Star+ Werder Bremen vs Darmstadt 98 2. Bundesliga 16:30 hrs Star+ LA Galaxy vs Orlando City MLS 16:30 hrs Star+ Cagliari vs Milan Serie A 16:45 hrs Star+ Fullham vs Nottingham Forest Championship 17:00 hrs Star+ Cumbayá FC vs Técnico Universitario Liga Pro Ecuador 17:00 hrs Star+ Rayo Vallecano vs Atlético Madrid La Liga 17:00 hrs ESPN/Star+ Girona vs UD Ibiza Segunda España 17:00 hrs DirecTV Sports Atlanta United vs Montreal Impact MLS 17:00 hrs Star+ Nantes vs Lille Ligue 1 17:00 hrs Star+ Audax Italiano vs Colo Colo Campeonato Nacional Femenino 17:00 hrs Passline.com Cienciano vs Sport Boys A. Liga 1 Perú 17:30 hrs Perú Mágico Vitórica SC vs Sporting CP Primera Portugal 17:30 hrs GolTV Peñarol vs Deportivo Maldonado Campeonato Uruguayo 18:00 hrs Star+ Portuguesa FC vs Zulia Liga Futve 18:00 hrs GolTV Play O'Higgins vs Universidad Católica Campeonato Nacional 18:00 hrs TNT Sports 2 Paraguay vs Chile Sudamericano Sub 17 Femenino 18:00 hrs Canal 13/DirecTV Sports Colón vs Unión Santa Fe Copa de la Liga 18:30 hrs Star+ Chicago Fire vs Sporting KC MLS 19:00 hrs Star+ LDU Quito vs Aucas Liga Pro Ecuador 19:30 hrs Star+ Charlotte FC vs New England Revolution MLS 20:00 hrs Star+ Pumas UNAM vs Necaxa Liga MX 20:00 hrs DirecTV Sports Plaza Colonia vs Albión Campeonato Uruguayo 20:15 hrs Star+ La Guaira vs Hermanos Colmenarez Liga Futve 20:15 hrs GolTV Play Cobresal vs Coquimbo Unido Campeonato Nacional 20:30 hrs TNT Sports 2 Colombia vs Brasil Sudamericano Sub 17 Femenino 20:30 hrs DirecTV Sports Independiente vs Racing Copa de la Liga 20:45 hrs ESPN/Star+ U. César Vallejo vs Alianza Atlético Liga 1 Perú 21:00 hrs Perú Mágico Minnesota United vs San Jose Eathquakes MLS 21:00 hrs Star+ FC Dallas vs Portland Timbers MLS 21:30 hrs Star+ Houston Dynamo vs Colorado Rapids MLS 21:30 hrs Star+ Mushuc Runa vs Barcelona SC Liga Pro Ecuador 22:00 hrs Star+ América de Cali vs Medellín Liga Colombiana 22:00 hrs Fanatiz/RCN Nuestra Tele Tigres UANL vs Monterrey Liga MX 22:00 hrs DirecTV Sports Real Salt Lake vs Nashville SC MLS 22:30 hrs Star+ Pachuca vs Cruz Azul Liga MX 00:00 hrs Claro Sports

Revisa la programación de este domingo 20 de marzo de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA Venezia FC vs Sampdoria Serie A 08:30 hrs Star+ Dundee FC vs Rangers FC Scottish Premiership 09:00 hrs Star+ AS Monaco vs PSG Ligue 1 09:00 hrs ESPN/Star+ Ipswich Town vs West Ham Women's FA Cup 09:30 hrs Star+ Club Brugge vs Genk Jupiler Pro League 09:30 hrs Star+ Crystal Palace vs Everton FA Cup 09.30 hrs Star+ Espanyol vs Mallorca La Liga 10:00 hrs Star+ Amorebieta vs Alcorcón Segunda España 10:00 hrs Star+ CA Cerro vs Villa Española Segunda Uruguay 10:15 hrs Star+ Ajax vs Feyenoord Eredivise 10:30 hrs ESPN 3/Star+ Leicester City vs Brentford Premier League 11:00 hrs Star+ Juventus vs Salernitana Serie A 11:00 hrs ESPN 2/Star+ Empoli vs Hellas Verona Serie A 11:00 hrs Star+ Deportes Antofagasta vs Everton Campeonato Nacional Femenino 11:00 hrs Por confirmar Universidad Católica vs Santiago Morning Campeonato Nacional Femenino 11:00 hrs Por confirmar RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Bundesliga 11:30 hrs Star+ Ponferradina vs Eibar Segunda España 12:00 hrs DirecTV Sports Huachipato vs Deportes La Serena Campeonato Nacional 12:00 hrs TVN/TNT Sports 2 Southampton vs Manchester City FA Cup 12:00 hrs Star+ Celta vs Real Betis La Liga 12:15 hrs DirecTV Sports Cádiz vs Villarreal La Liga 12:15 hrs Star+ PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard Eredivise 12:45 hrs Star+ Vitesse vs Waalwijk Eredivise 12:45 hrs Star+ AD Cantolao vs Melgar Liga 1 Perú 13:00 hrs GolTV/Perú Mágico Stade de Reims vs O. Lyonnais Ligue 1 13:05 hrs Star+ Tottenham vs West Ham Premier League 13:30 hrs Star+ VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen Bundesliga 13:30 hrs ESPN 4/Star+ Rosario Central vs Newell's Old Boys Copa de la Liga 14:00 hrs TyC Sports Roma vs Lazio Serie A 14:00 hrs ESPN 2/Star+ Liverpool FC vs CA Rentistas Campeonato Uruguayo 14:15 hrs Star+ Leganés vs Sporting Gijón Segunda España 14:15 hrs ESPN Extra/Star+ Gent vs Anderlecht Jupiler Pro league 14:30 hrs Star+ Benfica vs Estoril Praia Primera Portugal 15:00 hrs GolTV New York RB vs Columbus Crew MLS 15:00 hrs Star+ Nottingham Forest vs Liverpool FA Cup 15:00 hrs ESPN/Star+ D. Municipal vs Atlético Grau Liga 1 Perú 15:15 hrs Perú Mágico FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga 15:30 hrs Fox Sports 1/Star+ 9 de Octubre vs Gualaceo Liga Pro Ecuador 16:00 hrs Star+ Metropolitanos vs Caracas FC Liga Futve 16:00 hrs GolTV Play Gimnasia LP vs Estudiantes LP Copa de la Liga 16:15 hrs TyC Sports River Plate M. vs CA Fénix Campeonato Uruguayo 16:30 hrs Star+ Bologna vs Atalanta Serie A 16:45 hrs Star+ O. Marseille vs Nice Ligue 1 16:45 hrs Star+ Real Madrid vs Barcelona La Liga 17:00 hrs DirecTV Sports Binacional vs Universitario Liga 1 Perú 17.30 hrs Star+/Perú Mágico Palestino vs Colo Colo Campeonato Nacional 17.30 hrs TNT Sports 2 Austin FC vs Seattle Sounders MLS 17:30 hrs Star+ Boavista vs FC Porto Primera Portugal 17:45 hrs GolTV Macará vs Guayaquil City Liga Pro Ecuador 18:30 hrs Star+ River Plate vs Boca Juniors Copa de la Liga 19:00 hrs ESPN/Star+ Deportivo Lara vs Monagas SC Liga Futve 19:15 hrs GolTV Play Montevideo Wanderers vs Nacional Campeonato Uruguayo 19:30 hrs Star+ Atlético San Luis vs Santos Laguna Liga MX Femenil 20:00 hrs Star+ América vs Toluca Liga MX 20:00 hrs DirecTV Sports Everton vs Audax Italiano Campeonato Nacional 20:30 hrs TNT Sports 2 Emelec vs Delfín Liga Pro Ecuador 21:00 hrs Star+ Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps MLS 23:00 hrs Star+ Mazatlán vs León Liga MX 00:00 hrs Star+

