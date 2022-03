Los últimos días no han sido sencillos para Simone Inzaghi. Inter de Milán ganó uno de sus últimos seis partidos en la liga italiana, quedó eliminado de la Champions League y ve cómo su opción de defender el Scudetto ahora depende de que se caiga el AC Milan.

Inter recibirá este sábado a la Fiorentina en el stadio Giuseppe Meazza (14:00 horas), por la trigésima fecha de la Serie A, y el triunfo es una obligación a la espera de que Cagliari pueda amagar al líder. Pero debe reemplazar a dos de sus pilares: Stefan de Vrij y Marcelo Brozovic.

De acuerdo a lo que adelanta la prensa italiana, Danilo D'Ambrosio reemplazará al defensor tulipán, mientras en lugar del mediocampista croata se baraja el nombre de Arturo Vidal, en medio de la polémica por sus últimas declaraciones.

El King aseguró en una entrevista que quería irse al Flamengo de Brasil al término de la presente temporada, pero tiene contrato en Inter hasta 2023. Según los medios europeos, el chileno recibió una multa y un reproche por estas palabras.

Más encima le envió un recado a Inzaghi, luego de cambiar el color de su pelo. "Para ver si el entrenador me veía más con este pelo, porque ya en los entrenamientos y en los partidos no me estaba viendo mucho, así me lo quise cambiar un poco", reflexionó Vidal.

Pesen a la incontinencia verbal, el mediocampista nacional tendrá una nueva oportunidad en la titularidad del cuadro lombardo, ante los problemas físicos de Brozovic, tal como en la guevisita al Liverpool por Champions League.

Pero hasta ahí llegan los cambios. El allenatore ha vuelto a confiar en la dupla de delanteros que integran Lautaro Martínez y Edin Dzeko, por lo que Alexis Sánchez deberá esperar en la banca, junto al recuperado Joaquín Correa.

De esta manera, el Inter alineará a Samir Handanovic en portería; D'Ambrosio, Milan Skriniar y Alessandro Bastoni en la última línea; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Vidal e Iván Perisic en la medular; Dzeko y Lautaro en ofensiva.