Cuando se tiene barrio, no se olvida. Eduardo Vargas demostró que no se le olvidan las avivadas de la calle, aunque no le sirvió de mucho. En una jugada polémica, el chileno anotó un gol que fue inmediatamente anulado por Piero Maza.

Tenemos de vuelta a Eduardo Vargas. El delantero del Atlético Mineiro ha empezado a agarrar vuelo en su retorno a las canchas y le está cumpliendo a Gabriel Milito.

Su regreso ha sido de a poquito. Por el momento, Edu Vargas entra en los segundos tiempos. Lo ha hecho, últimamente, por Hulk. Una constante que se repitió ante Rosario Central por Copa Libertadores.

Ingresó a los 73′, cuando el Mineiro no conseguía desnivelar el marcador a su favor, pese a tener las mejores ocasiones. En seguida, fue protagonista e, incluso, habilitó a Paulinho en la jugada que terminó en gol (87′).

Somos de calle

Corría el minuto 78 cuando, tras un centro desde el córner, Eduardo Vargas cabeceó en pleno punto penal. La pelota, no obstante, fue directo a las manos del portero, el Factura Broun.

El arquero rosarino se aprestó a sacar, pero cuando levantó para pegarle, Eduardo Vargas se la pinchó. Luego de robársela, se dirigió al arco y marcó el gol. Piero Maza, no dudó en anular el tanto.

Según el referi chileno, la situación mereció, incluso, la tarjeta amarilla para Turboman. Esto, porque consideró que el balón estaba bajo el control del portero.

Una avivada digna de aquellas tardes en las canchas de Renca, donde Eduardo Vargas dio sus primeros pasos. Pero, no siempre lo que funciona en un lado, puede hacerse en otro y, esta vez, el tiro le salió por la culata.