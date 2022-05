AS Roma vs Feyenoord | Ver EN VIVO ONLINE, STREAMING y por TV la gran final de la UEFA Conference League

Esta semana se desarrollará la gran final de la primera edición de la UEFA Conference League, con un partidazo que tendrá como protagonistas a la AS Roma de José Mourinho contra el Feyenoord de Países Bajos en el Air Albania Stadium.

El cuadro de la capital italiana llega a este encuentro con el objetivo de hacer historia, ya que ha conseguido solo un título internacional a lo largo de los años, fue en la temporada 1960-61 donde conquistó la Copa de Ferias, precursora de la Copa UEFA pero de carácter no oficial.

The Special One y sus dirigidos vienen de hacer una gran temporada en lo internacional, donde si bien cayeron duramente por 6-1 ante el Bodo/Glimt en fase de grupos, terminaron como líderes del grupo C con 13 puntos, eliminando posteriormente al Vitesse por 2-1, tomando revancha ante el Bodo/Glimt por 5-2 en cuartos y en semifinales dejando en el camino al Leicester City por 2-1, tras quedarse con el triunfo por la mínima en el duelo de revancha.

Feyenoord por su parte, hizo lo propio y tras ser líder del grupo E con 14 puntos, posteriormente logró dejar en el camino al Partizan (8-3), Slavia Praga (6-4) y en semifinales, al Marsella de Jorge Sampaoli por un global de 3-2, tras igualar en la revancha sin goles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Roma vs Feyenoord?

AS Roma vs Feyenoord juegan este miércoles 25 de mayo a las 15:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a AS Roma vs Feyenoord?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a AS Roma vs Feyenoord?

Para ver en vivo el encuentro entre AS Roma y Feyenoord por streaming podrás hacerlo en STAR+.