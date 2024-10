Grandes novedades habrá este jueves para los fanáticos de los videojuegos y en específico para los amantes de Xbox y PC Windows. Ya que durante esta jornada Microsoft realizará una nueva versión de Xbox Partner Preview donde adelanta novedades de imperdibles juegos de sus socios como Remedy Entertainment, Sega, 505 Games y muchos más.

¿Cuándo y a qué hora es el Xbox Partner Preview?

De acuerdo a la información publicada por Xbox en sus redes sociales, este evento se llevará a cabo durante este jueves 17 de octubre del 2024 a las 13:00 horas de Chile.

Horarios Xbox Partner Preview en Latinoamérica:

10:00 horas: México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras. 11:00 horas: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 12:00 horas: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. 13:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.

¿Dónde ver por STREAMING el evento de Xbox y sus socios?

Xbox informó que el evento tendrá una duración de 25 minutos aproximadamente y se podrá ver solamente de forma ONLINE a través de los canales oficiales de Xbox en YouTube, Twitch y Linkedin, además de las cuentas regionales de Xbox en todo el mundo.

El evento estará disponible en 4K a 60 fps en YouTube.com/Xbox, mientras que todos los demás canales estarán en 1080p/60 fps.

Además, será traducido a distintos idiomas, además del español, como árabe (MSA), chino simplificado, chino tradicional, checo, francés, francés canadiense, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, portugués brasileño, español castellano y turco.

¿Qué novedades tendrá Xbox Partner Preview?

Si bien no se conocen todos los detalles de este evento, Xbox ya informó que obtendremos un primer vistazo a algunos juegos como la próxima expansión de Alan Wake II, The Lake House, un nuevo tráiler lleno de acción de Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un vistazo a múltiples jefes en el juego de acción de fantasía oscura Wuchang: Fallen Feathers, múltiples estrenos mundiales y otros grandes títulos que llegarán a las consolas Xbox, Windows PC y Game Pass.