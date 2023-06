El próximo sábado 1 de julio directamente del estadio Civitas Metropolitano de Madrid se realizará una edición de La Velada del Año 3, evento a cargo del famoso streamer español Ibai Llanos el cuál reúne a diversos streamer del mundo en un show único de boxeo y este año el prestigioso y esperado espectáculo contará con la participación de dos chilenos, Germán Garmendia y Shelao (Cristóbal Álvarez).

La transmisión oficial será totalmente gratuita y online a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, y además de las peleas de boxeo habrá presentaciones musicales a cargo de María Becerra, Feid, Estopa, Rosario Flores, Quevedo y Ozuna. Sin embargo, aún faltan dos artistas por anunciar.

¿Qué cantante chileno acompañará a Shelao en la Velada del Año?

Tras conocer la participación de Shelao en el evento, se le comenzó a preguntar al streamer quienes los acompañarán musicalmente en la jornada de peleas y el ex participante del reality Doble Tentación señaló que sería Polimá Westcoast y Pablo Chill-E. Sin embargo, ambos cantantes urbanos señalaron que los dichos del streamer eran completamente falsos ya que ellos aseguraron que nunca se les preguntó sobre su participación en el evento.

De hecho, Pablo Chill-E mencionó que estaba recibiendo incluso mensajes negativos por todo los dichos de Shelao. Es por esto que a través de su Instagram dijo lo siguiente: “Oye malo que han tirado la pelada diciendo que le quitamos una canción para dársela a otro. Yo ni siquiera sabía del evento, así que a mi no me vengan con hue… Y esa hue… de que vengan niños ratas y hater cul… a comentarme hue… en el Instagram me da lo mismo si eso es de todos los días, pero que vengan a tratarme de desleal y que vengan a decir que uno es vendido, váyanse a la ctm”.

Finalmente Shelao comunicó a través de sus redes sociales que entrará junto al cantante urbano Jordan 23 a la Velada del Año 3, sin embargo, se desconoce la canción.