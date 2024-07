Las plataformas de suscripción llegaron para quedarse y no solo en el ambiente de las películas, también en el mundo de los videojuegos donde nos encontramos una gran diversidad de plataformas como Xbox Games Pass, PlayStation Plus y Geforce Now, no obstante, una app que está en ambos campos es Netflix, la gigante de películas ofrece una gran cantidad de títulos para todos los suscriptores.

Los 94 videojuegos que puedes jugar en Netflix sin costo extra: FM 2024, trilogía GTA & más

A julio de este 2024, son 94 los videojuegos que pueden disfrutar los suscriptores de Netflix sin pagar costo extra , encontrándose con grandes joyas como la trilogía de Grand Theft Auto que ofrece GTA 3, Vice City y San Andreas, además de un clásico deportivo como Football Manager 2024 Mobile o Sonic Mania Plus.

Acción

Death’s Door.

Dust & Neon.

GTA III.

GTA Vice City.

GTA San Andreas .

. Hades.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Into the Dead 2: Unleashed.

Poinpy.

Rainbow Six: SMOL.

Relic Hunters: Rebels.

Rival Pirates.

Sonic Mania Plus.

TMNT: Shredder’s Revenge.

Tomb Raider Reloaded.

Aventura

Before Your Eyes.

Dead Cells.

Dragon Up.

Highwater.

Kentucky Route Zero.

Laya’s Horizon.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed.

Lucky Luna.

OXENFREE.

OXENFREE II: Lost Signals.

Raji: An Ancient Epic.

Scriptic: Crime Stories.

Stranger Things: 1984.

Stranger Things 3: El juego.

This is a True Story.

Twelve Minutes.

Valiant Hearts: Coming Home.

Clásico

Bloons TD 6.

Bowling Ballers.

Pinball Masters.

Shooting Hoops.

Skies of Chaos.

Sonic Prime Dash.

Teeter (Up) Remasterizado.

World of Goo: Remasterizado.

Tarjeta

Arcanium: Rise of Akhan.

Card Blast.

Gatitos explosivos.

Contenido educativo

CoComelon – Juega con JJ.

Música

Hello Kitty y amigos: ¡A desfilar!

Fiesta

Heads Up!

Nailed It! Baking Bash.

Rompecabezas

Braid: Edición aniversario.

Cut The Rope Daily.

Ghost Detective.

Knittens.

Krispee Street.

Puzzle Gods.

Shatter Remastered.

Shovel Knight Pocket Dungeon.

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill.

Storyteller.

Stranger Things: Puzzle Tales.

Wild Things: Aventura animal.

Word Trails.

Carreras

Asphalt Xtreme.

De rol

Dungeon Boss: Respawned.

Dungeon Dwarves.

Mighty Quest Rogue Palace.

Moonlighter.

Sombra y hueso: El Nocéano.

TRANSFORMERS: Guerreros.

Simulación

Gatos y sopa.

Country Friends.

Farming Simulator 23.

FashionVerse.

Flutter Butterflies.

Game Dev Tycoon.

IMMORTALITY.

La casa de papel: La opción.

El amor es ciego: Historias de Netflix .

. Spiritfarer.

Bob Esponja: A cocinar.

Jugando con fuego: Amor y deseo.

Jugando con fuego 2.

Townsmen: A Kingdom Rebuilt.

Vineyard Valley.

Deportes

Football Manager 2024 Mobile.

Wonderputt Forever.

Estrategia

Desta: The Memories Between.

Into the Breach.

Narcos: Cartel Wars Unlimited.

Reigns: Three Kingdoms.

Terra Nil.

Vikingos: Valhalla.

De mesa

Dominoes Café.

Mahjong Solitaire.

Solitario.

El ajedrez de Gambito de dama.

¿Cómo descargar juegos en Netflix?