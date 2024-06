No hay tema que se hable más en el mundo de los videojuegos que la posible llegada para este año de FIFA 2K, nuevo título que sería lanzado de la mano de Take-Two.

Cuando se conoció la noticia de que EA Sports y FIFA separaban caminos, muchos fanáticos apuntaron a 2K, empresa desarrolladora de títulos como NBA 2K y WWE 2K, como los más aptos a la hora de desarrollar un relanzamiento de la “franquicia”.

Y si bien todo parecía ser solo un rumor, en este último tiempo el rumor de unión entre FIFA y la empresa Take-Two, desarrolladora de títulos como los juegos deportivos 2K y la saga GTA, a través de Rockstar, consigue cada vez más fuerza.

¿Llega FIFA 2K25? Crecen los rumores de un posible lanzamiento para este año de la mano de Take-Two

En las últimas semanas, se ha masificado el rumor de que FIFA llegó a un acuerdo con 2K Games para producir un nuevo juego de futbol, incluso, reportes de la prensa especializada adelanta que este nuevo título podría llegar este mismo 2024 con el objetivo de darle inicio a una nueva era con “FIFA 2K25”, sobre todo tras la cercanía de la próxima Copa del Mundo, a realizar el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Si bien no ha habido anuncios oficiales por parte de ningún grupo relacionado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA ya había adelantado su intensión de volver al mundo virtual tras su separación con EA, en aquella oportunidad el suizo declaró que “Desarrollaremos un nuevo juego electrónico, porque el juego de simulación de fútbol se llama FIFA para cientos de millones de niños de todo el mundo. Cuando juegan a un partido de simulación de fútbol, juegan al FIFA, no se puede llamar de otra manera”.

De esta manera, esta nueva entrega buscará competir con EA Sports FC 25, eFootball de Konami y UFL Game, este último que abrirá una prueba abierta por este fin de semana con el fin de que jugadores de PS5 y Xbox Series X|S puedan probarlo y realizar comentarios.

¿Qué se sabe del FIFA 2K?