El amor y respeto que siente Ibai Llanos por Chile salió una vez más a la palestra con los dichos del español en la Final Four del Mundial de la Kings League.

El español ganó el campeonato con su equipo, el Porcinos FC, en una final que se realizó en México. El estadio BBVA de Monterrey fue la sede de los partidos donde los streamers españoles llegaron, claro que a Ibai no le hizo gracia para nada el público.

En medio del evento, se viralizaron extractos del streaming que hizo Llanos antes del partido final, dejando en el piso a los hinchas mexicanos que llegaron al estadio y hasta se acordó de Chile para mostrar ejemplos de buen público.

¿Qué dijo Ibai Llanos sobre México y Chile?

A Ibai no le gustó nada el poco fanatismo de los mexicanos que llegaron a la final en Monterrey, pero también criticó su comportamiento:

“¿Se vendió todo? En teoría sí. Pero me habían dicho que el público de Monterrey era la hostia, pero hemos llegado aquí… insultos, escupitajos, gente quemando camisetas, no viene nadie... Señores, hay que irse a Santiago de Chile“, dijo el popular streamer.

Pero el amigo del Kun Agüero y de Gerard Piqué no se quedó ahí, y volvió a hablar de Chile tirando algo que se viene hablando hace tiempo: Hacer una Velada del Año en Sudamérica, específicamente en Chile:

“La Velada no la traigo a México ni en la puta vida te digo. No se llena la Kings League, no traigo la Velada aquí ni aunque me paguen cinco palos. Gente esto es una decepción grande, es lo que hay, lo siento. La Velada a Chile, ¿hombre, qué es esto?”.

Fuera del tono de broma que pudo tener Ibai o no (júzguenlo ustedes mismos), lo cierto es que no le gustó nada el viaje a México aunque fuera campeón. Además de la cizaña que pudo meter mencionando a Chile, recordado por el 8-0 que le hizo justamente a los mexicanos.

Aun así, el cariño de Ibai por los chilenos no es nuevo, ya que son fieles seguidores de su contenido y él también lo aprecia bastante. Incluso se ha dicho ser hincha de Colo Colo en nuestro país. Otras veces, también ha defendido a los chilenos y hace tiempo que viene tanteando venir al país.

La Velada del Año, evento de boxeo con streamers, música y que este año se realizará en el Santiago Bernabéu de Madrid el 13 de julio; también ha sido un evento chilenizado.

En 2023 invitó a dos chilenos, Germán Garmendia y Shelao; y este año este último nuevamente estará en la Velada.

Con estos nuevos guiños de Ibai a Chile, parece cosa de tiempo que el presidente del Porcinos FC busque hacer un evento en este lado del mundo.