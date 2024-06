Los videojuegos se podrán jugar sin costo extra para los suscriptores y entre ellos se encuentra FM 2024, Monster Hunter Rise y Far Cry 4.

FM 2024 lidera el listado: ¿Qué títulos llegan en junio a PlayStation Plus Extra y Deluxe?

¡Llegó la fecha! Este miércoles 12 de junio Sony anunció el catálogo de videojuegos que llegará en el mes de junio a los planes Extra y Deluxe de PlayStation Plus, sorprendiendo gratamente a los usuarios que ven llegar 14 increíbles y diversos títulos liderados por FM 2024, Far Cry 4 y Monster Hunter Rise, entre otros.

Revisa el listado completo de títulos que llegarán a PlayStation desde el 18 de este mes.

De acuerdo a la publicación realizada por PlayStation LATAM en su blog, para este mes de junio llegarán los siguientes títulos:

Catálogo de juego para planes Extra y Deluxe

Monster Hunter Rise – PS4, PS5.

Football Manager 2024 – PS5.

Crusader Kings III – PS5.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 – PS4, PS5.

After Us – PS5.

Anno 1800 – PS5.

Police Simulator: Patrol Officers – PS4, PS5.

Far Cry 4 – PS4 Relanzamiento en PlayStation Plus.

LEGO The Hobbit – PS4

LEGO The Incredibles – PS4

Catálogo de juego en PlayStation Premium – PS VR2 y clásicos

Kayak VR: Mirage – PS VR2. Requiere PS VR2 y PS5 para jugar.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy – PS4, PS5.

Ghosthunter – PS4, PS5.

Daxter – PS4, PS5.

Todos los juegos estarán disponibles desde el 18 de junio.

¿Cuánto cuesta suscribirse a los planes Extra y Deluxe de PlayStation Plus?

Si no te quieres perder todos los títulos mencionados anteriormente y no eres suscriptor de PS Plus, en RedGame te invitamos a conocer el precio de los planes, junto al sitio de PlayStation para suscribirte.

Actualmente, hay tres tipos de planes en PlayStation Plus; Essential, Extra y Deluxe y sus precios son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual de US$6.99. Precio mensual de US$10.49. Precio mensual de US$11.99 Precio trimestral de US$16.99. Precio trimestral de US$27.99 Precio trimestral de US$31.99. Precio anual de US$54.99. Precio anual de US$93.99. Precio anual de US$106.99.

Si deseas inscribirte a uno de estos planes de PlayStation Plus, puedes hacerlo en el sitio playstation.com/es-cl/ps-plus, eligiendo el plan que más te acomode previo inicio de sesión con tu ID.