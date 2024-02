Hace un par de días atrás Focus Entertainment acaparó gran parte de la atención del mundo gaming con el lanzamiento de Banishers: Ghosts of New Eden, sin embargo, la desarrolladora y distribuidora francesa no descansa y en los próximos días publicará un nuevo título, esta vez en colaboración con Saber Interactive, se trata de “Expeditions: A MudRunner Game” , juego spin-off de MudRunner, lanzado en 2017 y de SnowRunner (2020).

¿Cuándo se estrena Expeditions: A MudRunner Game? La nueva entrega de Saber y Focus Entertainment

La fecha de lanzamiento de “Expeditions: A MudRunner Game” es el próximo martes 5 de marzo del 2024 , pero ¡ojo! Si reservas la “Supreme Edition” o la “Year 1 Edition” podrás conseguir un pase anual, contenido exclusivo y un desbloqueo anticipado del juego.

4 días antes del lanzamiento oficial en consolas, el 1 de marzo a las 07:00 horas de Chile.

5 días antes del lanzamiento oficial en PC, el 29 de febrero a las 14:00 horas de Chile.

En RedGame, gracias a Focus Entertainment, tenemos acceso exclusivo a este título y nuestra reseña será publicada el día 1 de marzo.

¿En qué plataformas estará disponible Expeditions: A MudRunner Game y dónde comprar?

Esta nueva entrega contará con una amplia gama de consolas, tanto de la “nextgen”, como de la generación anterior:

Descripción:

Embárcate en expediciones científicas, siempre gratificantes, mientras te adaptas a los desafíos de la naturaleza y desentrañas los misterios de tierras ignotas. Aventúrate en la inmensidad de áridos desiertos y agrestes bosques hasta las montañas más escarpadas, donde abundan tesoros ocultos y ruinas olvidadas.

Dirige misiones de investigación mientras conduces una variedad de vehículos todoterreno por caminos traicioneros, empleando tecnologías avanzadas y herramientas de alta tecnología para superar los obstáculos. Construye y gestiona tu base y equipa tus vehículos con artilugios esenciales como drones o escáneres para asegurarte el éxito en mitad de la nada. Contrata a un equipo de expertos de primera categoría para mejorar tus habilidades sobre el terreno, desbloqueando nuevas posibilidades de exploración.

Experimenta una nueva versión de la aventura todoterreno basada en la física más avanzada de los creadores de MudRunner y SnowRunner.

Planifica tu itinerario con cabeza, sobrevolando los paisajes con tu dron de reconocimiento, usa tu detector de metales y tu dron con cámara para localizar alijos de valioso equipamiento.

Explora paisajes extremos con el arsenal de artilugios de última generación de tu vehículo, como las anclas para subir por pendientes difíciles o los ecómetros para sondar la profundidad del agua.

Gestiona tu campamento construyendo estructuras de investigación y contratando expertos para desbloquear nuevas habilidades y posibilidades durante tus expediciones.

Traíler de “Expeditions: A MudRunner Game”