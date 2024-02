"Banishers: Ghosts of New Eden": Llega lo nuevo de la desarrolladora francesa Don’t Nod

Este martes 13 de febrero llegó a Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X|S el juego “Banishers: Ghosts of New Eden” , nuevo título desarrollado por la editora francesa Don’t Nod y publicado por Focus Entertainment.

En RedGame tuvimos la posibilidad de probar este juego con antelación gracias a Focus Entertainment y este es nuestro análisis sobre este título.

Análisis de Banishers: Ghosts of New Eden: Lo nuevo de la desarrolladora francesa “Don’t Nod”

Este nuevo título de Don’t Nod se aleja un poco del estilo de la desarrolladora francesa, no obstante, mantiene importantes aspectos que la han acompañado a lo largo de su ruta y volviendo a los títulos de acción RPG, siendo un sucesor natural de Vampyr, título lanzado el año 2018 y que marcaba su primer y hasta ayer único título de estas características, también junto a Focus Entertainment.

Banishers: Ghosts of New Eden mantiene la esencia de Don’t Nod, con una esencia emotiva, un mundo con tintes bastante hermosos y detallados, además de otros tantos momentos terroríficos que a más de alguno le provocará escalofríos, incluida bastante acción.

El argumento del juego consiste en seguir las aventuras de Red Mac Raith y Antea Duarte, amantes y desterradores en el poblado de New Eden en el siglo XVII, ¿Qué es un desterrador? Ellos son una especie de grupo caza fantasmas , un grupo dedicado a mantener separado a los vivos de los espíritus de los muertos.

Si bien el título comienza con una historia un poco “lenta” y en un principio cuesta conectar con los protagonistas, te recomendamos tener paciencia porque es solo en el inicio del camino, ya que tras un hecho que causará gran impacto en los protagonistas, la esencia misma del título aparecerá en todo su esplendor.

Así es porque la sorpresiva muerte de Antea a manos de la “Pesadilla” , absoluta antagonista del título, cambia los planes de Red y de nosotros como jugadores, montando una nueva perspectiva y jugando muchas veces con la moral de cada uno, ¿qué hacer? ascender a Antea para que tenga paz y no volverla a ver nunca más o romper tu pacto como desterrador e intentar cumplir un ritual prohibido para resucitarla, la decisión es solo tuya y de nadie más.

A partir de este momento Red será el protagonista de la historia, aunque el espíritu de Antea estará para acompañarlo y ayudarlo en más de una ocasión todo con el fin de llegar nuevamente a enfrentar “Pesadilla” y volver a reencontrarse.

La historia va sumando mayor intensidad a medida que uno va avanzando, te va poniendo mayores obstáculos y en distintos escenarios donde tú debes tomar una decisión, esto uno lo agradece como jugador, ya que dejamos de manejar solamente al protagonista de la historia y pasamos a ser nosotros los actores de la historia que tomamos decisiones y la vamos haciendo.

En resumen, “Banishers: Ghosts of New Eden” es un gran título y sin duda será uno de los videojuegos que uno como jugador no se arrepentirá de adquirir este 2024, es un juego con toques de acción terrorífica de otro nivel y donde una vez más Don’t Nod se luce hasta con los más mínimos detalles, gracias a un trabajo de gran calidad y correctamente pulido.

Pero no es lo único bueno de este título, ya que nuevamente Don’t Nod se luce con un juego que parece ser más un reto a la moral, tocando temas más profundos que un videojuego habitual; donde se habla de igual forma del amor y de la muerte.

¿Dónde comprar y cuánto cuesta “Banishers: Ghosts of New Eden”?

Tráiler de Banishers: Ghosts of New Eden