Wanderers eSports debuta con triunfo en la Liga de Honor Entel de LoL

La Liga de Honor Entel de League of Legends dio el inicio a su torneo de clausura con tres nuevos equipos. Se tratan de Santiago Wanderes eSports, Odín y la Liga del Mal.

Wanderers eSports se midió a la Liga del Mal, en duelo de debutantes, y se llevó la victoria con gran actuación de Cuest1oN y GianKios. Por su parte, Odín tuvo un mal comienzo y cayó ante los experimentados Azules eSports.

¡LO QUE JUEGA @Fersit01! Con un tremendo daño y moviéndose como todo un ninja, logra llevarse la vida de sus enemigos y le da la ventaja a la @LDMesport.#LigaDeHonorEntel ¡EN DIRECTO!��

�� https://t.co/C30Zp1iJQS | https://t.co/DXDq5Cxb8O pic.twitter.com/5E3dLnEp9Z — LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) June 2, 2020

Mientras que en los otros resultados, Kaos Latin Gamers superó a FroztFire, Rebirth le ganó a Cruzados eSports y Dark Horse venció a Furious Gaming en la primera jornada de la competición.

Con dramáticas y emocionantes partidas finaliza la primera jornada de competencia. ¡Gracias a todos por su increíble apoyo!❣️



Los esperamos mañana para más #LigaDeHonorEntel.



�� 18:00h���� - 19:00h���� - 17:00h������������

�� https://t.co/C30Zp1iJQS | https://t.co/DXDq5Cxb8O pic.twitter.com/NpFm7takVR — LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) June 2, 2020

La segunda fecha de la Liga de Honor Entel de LoL se disputará el martes 2 de junio desde las 18:00 horas y tendrá los siguientes enfrentamientos: Dark Horse vs. Kaos Latin Gamers, Rebirth vs. Odín, Azules eSports vs. FroztFire, Liga del Mal vs. Furious Gaming y Cruzados eSports vs. Santiago Wanderers eSports.