Tremendo ofertón: Se agregaron nuevos juegos en baratísimos en la PS Store para PlayStation 4

La tienda virtual de Sony, PS Store, tiene ofertas de hasta un 50% en sus títulos más recientes, haciendo un buen panorama el estar en casa jugando durante el brote de coronavirus en nuestro país.

A las ya conocidas ofertas de los juegos Death Stranding (25 mil pesos chilenos), Star Wars Jedi: Fallen Order (31 mil pesos) y Dragon Ball Z: Kakarot (38 mil pesos), se agregaron algunas entregas más a precios más que accesibles.

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition por ejemplo, uno de los mejores juegos para la PS4, está a solo 17 mil pesos chilenos. Asimismo, Call of Duty: Modern Warfare bajó en un 25%, quedando a 38 mil pesos chilenos.

Para los fanáticos del fútbol americano el Madden 20 bajó en un importante 60%, quedando a solo 17 mil pesos de la moneda local.

Por último, All-In-One de KINGDOM HEARTS, colección que agrupa KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue y KINGDOM HEARTS III, está con un 70% de rebaja, quedando en 25 mil pesos chilenos.

Estas y más ofertas las puedes encontrar en la tienda de la PS Store para la PlayStation 4 ingresando acá.