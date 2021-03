The Last of Us | Fanático de la saga encuentra particular referencia a Uncharted 3 mientras jugaba el título de Naughty Dog

Los guiños entre los distintos juegos desarrollados por Naughty Dog han sido una constante de la compañía y los fans se sorprendieron luego de que un usuario de Reddit encontrara uno de los escenarios más icónicos presente en ambos títulos.

Uno de los principales halagos que ha recibido la desarrolladora de las exitosas franquicias de Crash Bandicoot, Uncharted y The Last of Us, entre otras, ha sido el magistral nivel de detalle que alcanza en sus videojuegos y los constantes vínculos que tratan de hacer entre sus principales obras.

Algunos de ellos de manera explícita, como la posibilidad presente en Uncharted 4 de jugar una etapa del recordado Crash Bandicoot con las gráficas de PS2. Sin embargo, hay otros nexos más ocultos, y que de vez en cuando salen a la luz por algún fan.

Es el caso de Bucks800, usuario de Reddit que compartió en su cuenta dos capturas de pantalla don se observa que Joel, durante el desarrollo de The Last of Us, pasó por un lugar bien conocido por Nathan Drake: el bar donde comenzó su aventura en el Uncharted 3.

La estética del lugar con el vitral en el centro y las banquetas en la misma posición hacen indesmentible el vínculo, más allá de que Naughty Dog aún no se refiere oficialmente al hallazgo, y obviamente el lugar se ve deteriorado por los eventos vividos en el futuro post apocalíptico de The Last of Us.



La gran incertidumbre que da este cruce de los mundos, está en que la pelea de Nate y compañía en Uncharted 3 se desarrolla en Londres, mientras que el universo de TLOU está situado en Pittsburgh. Quizás es otra sucursal del mismo lugar, pero en Estados Unidos.

Para qué matar la magia, ¿cierto?