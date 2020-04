Rafael Arace y la pasión del Torneo eSports: "Queremos ganar todo lo que sea con la Unión Española"

Rafael Arace, futbolista y comentarista de Unión Española, aseguró que aún le falta nivel para representar al cuadro hispano en el Torneo Entel eSports y se mostró entusiasmado con el certamen organizado por CDF.

"El debut estuvo bastante bueno. Me parece muy buena la dinámica del CDF a la hora de transmitir estos partidos, porque a pesar de no ser la misma pasión de estar en la cancha, para el televidente es divertido y nosotros estamos ahí, pasando un rato agradable acá en la casa", manifestó del triunfo de Unión ante Eveton.

Y agregó que "me gustaría jugar, pero no desplazando a Carlitos (Palacios), porque es muy bueno. Ya lo dejó demostrado en la goleada a Everton. Siento que Carlitos es el que está más capacitado que yo para jugar. En las concentraciones nos gana a todos, es de los mejores del equipo".

HOY debuta la U en la #EntelEsportsxCDF contra Curicó Unido. Antofagasta e Iquique abren la fecha desde las 20:15 horas por @CDF_cl ����⚽️ pic.twitter.com/I1OMNpVZIw — Fᴇʟɪᴘᴇ Kᴀᴘᴏɴɪ ✞�� (@FelipeKaponi23) April 20, 2020

Además, Arace mostró su lado gamer y reveló otros títulos que disfruta: "en estos tiempos de coronavirus sí, he jugado bastante a la PlayStation. Siento que he mejorado, era muy malo y ahora solo malo (risas). No, mentira… Siento que he mejorado, pero no me siento capacitado para quitarle el control a Carlitos".

Por otra parte, el venezolano aseguró que el fútbol virtual se vive con la misma pasión que el fútbol virtual. "Nos ha gustado mover la competencia al mundo de los videojuegos, a pesar de que la pasión es distinta cuando estás dentro de la cancha. Queremos ganar todo lo que sea con la Unión Española", dijo.

Finalmente, Arace contó secretos de sus días de confinamiento: "La cuarentena me la he pasado como varios, estando en la casa, intentando hacer algo productivo, estudiando un poco y leyendo algunos libros. Sigo entrenando, además de los ejercicios que nos mandaron en el club me gusta hacer algunos aparte en el gimnasio para mantenerme en forma, bien físicamente. He mantenido harto contacto con mis compañeros. He hablado harto con el Mono (Diego Sánchez), con Tomás Galdames y con Misael Davila. Además, estamos en contacto con el PF del equipo, Rodrigo Melgarejo, quien es un gran profesional y tengo una gran relación".