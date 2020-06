PS Store lanza ofertazos de hasta un 70% de descuento para la PlayStation 4

La tienda virtual de Sony, PS Store, sigue tratando de buena manera a sus usuarios con ofertas imperdibles de hasta un 70% de descuento en juegos para la PS4, haciendo un buen panorama el estar en casa jugando durante el brote de coronavirus en nuestro país.

Para tomar en cuenta para quienes quieran aprovechar estos descuentos de fines de junio aparecen títulos como The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, UFC 3, Assassin's Creed Odyssey y Origins o Far Cry New Dawn a precios inmejorables.

Estas ofertas tendrán duración hasta el 8 de julio, por lo que todavía estás a tiempo para poder disfrutar de muy buenos títulos a precios accesibles en la PS Store.

Mira las ofertas de mitad de año para PS4 (pesos chilenos):

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition $12.285

Far Cry New Dawn $ 13.105

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition $11.466

Assassin's Creed Odyssey $12.285

Estás ofertas estarán disponibles hasta el 8 de julio.

UFC 3 $8.187

Madden NFL 20: Edición Superestrella $16.383

EA SPORTS™ FIFA 20 Champions Edition $16.383

AO International Tennis $10.236

Sniper Elite 4 Deluxe Edition $18.432

Estas y más ofertas las puedes encontrar en la tienda de la PS Store para la PlayStation 4 ingresando acá.