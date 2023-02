Hay fecha y hora confirmada para un nuevo evento de Nintendo. La empresa de videojuegos y entretenimiento con sede en Tokyo, anunció que este miércoles 8 de febrero se celebrará una nueva edición del especial de streaming Nintendo Direct, evento virtual cuyo principal objetivo es el de informar los futuros juegos para la Nintendo Switch que saldrán durante la primera mitad de este 2023.

Así es como podremos ver un nuevo trailer de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" o conocer más sobre la nueva película de Super Mario Bros.

Nintendo Direct EN VIVO:

¿A qué hora comienza Nintendo Direct del 8 de febrero?

El evento de Nintendo, está pactado para comenzar este miércoles 8 de febrero a partir de las 19:00 horas en Chile y tendrá una duración cercana a los 40 minutos.

¿Dónde ver el Nintendo Direct 8 de febrero de 2023?

Podrás ver el Nintendo Direct de este lunes 8 de febrero del 2023 de manera online y completamente gratuita a través del sitio web de Nintendo Direct o en la página de Youtube de Nintendo España.

Horario del Nintendo Direct:

Revisa a continuación, los horarios del evento en otras regiones del continente.

Argentina: a las 19:00 horas

Bolivia: a 18:00 las horas

Brasil: a las 19:00 horas

Chile: a las 19:00 horas

Colombia: a las 17:00 horas

Ecuador: a las 17:00 horas

México: a las 16:00 horas

Paraguay: a las 17:00 horas

Perú: a las 17:00 horas

Uruguay: a las 19:00 horas

Venezuela: a las 18:00 horas

¿Qué se espera para el Nintendo Direct de febrero 2023?

Nintendo informó a través de su sitió web que se espera anunciar principalmente información sobre los juegos que se lanzarán en la primera mitad de 2023, por lo que eso incluye información sobre esperados juegos como "Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp", el ya mencionado "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", además de "Pikmin 4" y "Kirby's Return to Dream Land Deluxe".