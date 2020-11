Video: Neymar fue suspendido en Twitch y "culpa" a Richarlison

Neymar Jr fue uno de los futbolistas que se lanzó al mundo del streaming en medio de la cuarentena mundial por el coronavirus. Al igual que Sergio Agüero y Thibaut Courtois, el astro brasileño transmite vía Twitch sus partidos de FIFA, charlas con amigos o reacciones a distintos videos.

Sin embargo, la famosa plataforma de streaming le cortó las piernas al crack del PSG y suspendió su cuenta este lunes por la noche. De momento no se saben las razones oficiales del baneo, pero Ney tiene una idea y trató de explicarlo.

El pasado 21 de octubre, el ex Barcelona se mandó un condoro y publicó el número de su amigo y compañero en la Verdeamarela, Richarlison. Debido a esto, el delantero del Everton recibió más de 10.000 mensajes de WhatsApp en solo cinco minutos.

A través de un storie de Instagram, Neymar aseguró que su error le costó la suspensión de su canal. Revisa el video:

Cabe recordar que el brasileño empezó con las transmisiones en vivo hace apenas un mes, con juegos como CS:GO y Among Us. Además, se lució con otros grandes usuarios de la plataforma, como el español Ibai Llanos o Courtois, el arquero del Real Madrid. Incluso llegó rápidamente a alcanzar más de 100.000 espectadores en simultáneo.

Ahora, al ingresar al canal de Ney, se verá un mensaje que dice: "Lo sentimos. A no ser que tengas una máquina del tiempo, ese contenido no está disponible". Hasta el momento el sitio web no se expresó respecto a esta situación. Han pasado ya 12 horas y no hubo ningún cambio con su situación.

Así se ve el canal de Twitch de Neymar

Según expertos en la materia de streaming, una de las posibles explicaciones para este bloqueo de cuenta en la plataforma era una que resulta bastante comprensible: el copyright. Como el jugador del PSG estuvo jugando FIFA 21 con música de fondo, se cree que esta podría haber sido la gran causa.