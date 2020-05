Kun Agüero revela sabroso diálogo con Lionel Messi durante un partido de FIFA: "Aguante el PES"

Lionel Messi y Sergio Agüero protagonizaron un entretenido diálogo mientras el Kun jugaba un partido de FIFA 20 en su canal de Twitch. La Pulga comenzó a enviarle mensajes al delantero de Manchester City, quien respondió en pantalla.

La conversación surgió cuando Messi quiso chatear con el Kun, pero el sistema le impidió hacerlo por no tener más de 10 minutos en la plataforma. Así que fue directamente al Whatsapp y Agüero lo hizo todo público.

"(Messi me) dice que son 'cualquier' las puntuaciones del FIFA...y es verdad. Te juro, Leíto, que es una mentira esto de los números. El otro día me hizo un gol uno con 87 de cartas... Me hizo tres goles pateando de todos lados, es una cosa increíble", reaccionó el Kun.

Messi contestó "aguante el PES", y Agüero repasó la historia. "Cuando jugábamos en el PES en el Sub 20 nos matábamos. Qué va a ser, pá, quedó así el PES, quedó viejo. Es más yo pensé que no existía más, pero sigue existiendo", reconoció.

Consultado por el nivel del rosarino, Agüero largó la historia completa. "Jugaba bien Leo. Pasa que a comparación de hoy es súper diferente el FIFA con el que jugábamos antes. Pero jugaba bien", recordó.

"Éramos chicos. Nos hacíamos partido y nos agarrábamos una moto mal los dos. Por ahí nos íbamos a dormir sin hablarnos los dos, re calientes. Ahora no está jugando. El otro día le dije 'dale, conectá la Play así jugamos. ¡Pará!, me dijo. Ni encontraba la Play", se carcajeó.

"Saluden a Leíto que se va a dormir y nosotros nos quedamos acá", concluyó el Kun.