Kaos lidera la Liga de Honor Entel y Católica eSports está en puestos de relegación

El Torneo de Clausura de la Liga de Honor Entel de League of Legends vivió su cuarta jornada y KLG demostró que viene para grandes cosas. Además, preocupa el mal rendimiento de Católica eSports, subcampeón del Apertura, que no conoce de victorias.

Kaos Latin Gamers sumó dos nuevas victorias ante Liga del Mal y Froztfire Team para alcanzar la punta de la tabla de posiciones con cuatro triunfos. Furious Gaming sigue los pasos de KLG y también se mantiene invicto en la segundo puesto con un récord de 4-0.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Luego aparecen Rebirth eSports, Santiago Wanderers eSports y Azules eSports con una marca de 3-1, pero con buen rendimiento en el torneo. Son seguidos por Dark Horse, Liga del Mal y Odín Gaming que lograron su primer triunfo en esta semana de competencia en la Liga de Honor Entel.

Finalmente, en el noveno puesto aparece Froztfire con un récord de 0-4 y último Católica eSports con la misma marca. Ambos equipos estarán luchando por no caer al puesto de relegación y tendrán que darlo todo para mantener su puesto en el torneo nacional de League of Legends.

La próxima fecha tendrá partidos importantes con los choques de Azules eSports vs. Dark Horse, Furious Gaming vs. Santiago Wanderers eSports, Odín Gaming vs. Liga del Mal, Rebirth eSports vs. Kaos Latin Gamers y FroztFire vs. Católica eSports, en una enfrentamiento totalmente importante y que puede definir el futuro de ambos clubes.