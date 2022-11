Estamos a fin de año y antes de decirle adiós al 2022 la plataforma de PlayStation, una de las más populares en el tema de los videojuegos, lanzó múltiples ofertas en el contexto del Black Friday, por lo que se podrán encontrar una gran cantidad de juegos con descuentos en la PS Store, los cuales se podrán adquirir para PS4 y PS5.

¿Hasta cuándo son las ofertas del Black Friday para PlayStation?

Estas ofertas estarán disponibles hasta el 28 de noviembre de 2022, a continuación te detallamos los juegos más populares que tienen descuento:

The Last of Us II (PS4): 75%

God of War (2018) (PS4): 50%

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS4 y PS5): 55%

Assasin's Creed: Valhalla (PS4 y PS5)

Stray (PS4 y PS5): 20%

Ghost of Tsushima: Director's Cut: 67%

Horizon Forbidden West (PS4): 50%

FIFA 23 (PS4): 40%

Tal como se mencionó en la pequeña lista, uno de los juegos que tiene descuento es The Last of Us Parte II, polémica secuela protagonizada por Ellie que tiene muchos fanáticos y detractores. Este título exclusivo de Sony es uno de los que tiene mayor descuento en estas ofertas del Black Friday.

Otro de los títulos destacados que tiene descuento en su precio es God of War, título estrenado en 2018 el cual marcó el comienzo de la aventura nórdica protagonizada por Kratos, el temido Dios de la Guerra, en compañía de su hijo Atreus.

God of War es la secuela del exitoso God of War: Ragnarok, juego que recientemente se dio a conocer que superó las cinco millones de copias vendidas en sus primeros días de vida.

Por último, FIFA 23 también aparece como una de las opciones que cuenta con rebaja. El popular juego de Electronic Arts, el cual será el último de la franquicia debido a que el próximo año cambiará de nombre (EA Sports FC), cuenta con la licencia de las mejores ligas de fútbol del mundo. Además, este juego también cuenta con el contenido del Mundial de Qatar 2022, torneo que se está desarrollando actualmente y el cual puedes jugar como quieras.