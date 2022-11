¡Éxito absoluto! God of War: Ragnarok vende más de cinco millones de copias en las plataformas de PlayStation

God of War: Ragnarok se estrenó hace exactamente dos semanas y en poco tiempo se ha convertido en un éxito rotundo. Tanto ha sido su impacto que está nominado a convertirse en el Juego del Año 2022, esto también se ha demostrado con números debido a que Sony reveló las copias vendidas de este juego exclusivo de PlayStation.

¿Cuántas copias ha vendido God of War: Ragnarok?

Recientemente la empresa Sony, responsable de la franquicia a través de PlayStation, dio a conocer que la secuela nórdica protagonizada por Kratos y Atreus vendió 5.1 millones de copias en su primera semana en el mercado, convirtiéndose en el mejor lanzamiento de la historia de un juego para las plataformas de PlayStation.

¿Cuándo se estrenó God of War: Ragnarok?

El juego protagonizado por Kratos y su hijo Atreus se estrenó oficialmente el 9 de noviembre de 2022 y actualmente está disponible de manera exclusiva para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

God of War: Ragnarok ha sido bastante protagonista en las noticias gamer, esto porque anterior a la revelación de las copas vendidas se reveló que es el juego que más nominaciones recibió para la ceremonia de The Game Awards 2022, entre ellas la de Juego del Año, principal categoría en la cual hay otro peso pesado como lo es Elden Ring.

Esta secuela del juego God of War, lanzado en 2018, fue desarrollado por Santa Monica Studios y distribuido por Sony, compañía responsable de todos los juegos que tiene esta franquicia.

Cabe destacar también que Eric Williams, director del juego, señaló durante una entrevista a Kinda Funny Games que es poco probable que esta aventura nórdica tenga contenido de expansión. Es muy probable que este juego no tenga DLC de expansión, de hecho el juego God of War de 2018 no lanzó ningún contenido de expansión.