Está por comenzar la Navidad, una de las instancias perfectas en que todas las plataformas quieren consentir a los gamers con las mejores ofertas de juegos. Durante la mañana informamos de la tanda de ofertas de Steam, y ahora es el turno de la PS Store, quien también comenzó con las rebajas de títulos de sus plataformas, enfocándonos principalmente en la PS4.

Pero, PS Store irá más allá con las ofertas debido a que días antes que termine esta tanda de ofertas PlayStation iniciará otra. Volviendo a estas ofertas, algunos juegos que tienen descuento son el FIFA 22 y el Resident Evil Village, juego del año en los Golden Joystick Awards 2021.

Algunos juegos que tienen descuento:

FIFA 22: $36.100 (40%)

Resident Evil Village: $25.800 (50%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year: $8600 (80%)

God of War Digital Deluxe Edition: $15.500 (40%)

F1 2021: $20.600 (60%)

Borderlands 3: $12.900 (75%)

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de PS Store?

Estas rebajas comenzaron el 22 de diciembre y durarán hasta el 7 de enero de 2022. Mientras que el 5 de enero empezará la segunda tanda que será hasta el 19 de enero.