Guía de cómo descargar Call of Duty: WWII gratis en PlayStation 4 con PS Plus

Call of Duty: WWII es uno de los dos videojuegos que llegarán de forma gratuita durante junio a la PlayStation 4 para los suscritos al servicio de PS Plus.

El videojuego desarrollado por Sledgehammer Games y distribuido por Activision lanzado en el 2017 marcó el regreso de la franquicia a la segunda guerra mundial tras largos años alejado de esa temática.

Si estás suscrito al servicio de PS Plus y no sabes como descargar el videojuego, sigue estos simples pasos para asegurarte una copia de Call of Duty: WWII en tu PlayStation 4.

Si estás desde una PC ingresa a la tienda de PS Store y haz click en la pestaña de PS Plus. Una vez adentro ingresa a la ventana de Call of Duty: WWII e incluye el videojuego en tu nube para luego descargarlo en tu PlayStation 4.

El videojuego ya aparece en la pestaña de PS Plus.

Call of Duty WWII estará gratis durante casi todo junio.

Su estás desde tu propia consola ve al icono de PS Plus rápidamente aparecerá la imagen de Call of Duty: WWII. Ingresa y comienza la descarga del videojuego.

El videojuego de Sledgehammer Games y Activision estará disponible desde este martes 26 de mayo y por casi todo junio para quienes estén suscritos al servicio de PS Plus.

Todavía no hay certezas de cual será el juego que acompañe a Call of Duty: WWII durante el siguiente mes, pero hay rumores que apuntan que sería otro de los grandes juegos de la actual generación de consolas y gran exclusiva para la PS4: Nada más ni nada menos que Spiderman de Insomniac Games.