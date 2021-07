¡Genshin Impact Versión 2.0! Conoce todos los detalles de la nueva actualización

Genshin Impact irrumpió en el mercado de videojuegos de una manera casi sin precedentes. Tomando muchos aspectos de jugabilidad presentes en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el RPG gratuito suma millones de adeptos a través de todo el mundo.

Ahora, el exitoso free to play de miHoYo, tendrá una gran actualización que ampliará aún más su mapa y también las posibilidades de exploración y misiones de los jugadores.

La versión 2.0 de Genshin Impact trae consigo la región de Inazuma, historias y misiones inéditas, tres nuevos personajes jugables, mejoras en la jugabilidad y también el guardado cruzado entre todas las plataformas disponibles desde el próximo 21 de julio. En Chile, está previsto que la actualización podrá descargarse desde la noche del martes 20 de julio.

Inazuma es un conjunto de islas conocidas como la nación de la Eternidad, que cuenta con sus fronteras cerradas por orden de la Shogun Raiden, diosa del elemento Electro.

En tanto, los tres personajes nuevos son Kamisayo Ayaka, de 5 estrellas que cuenta con poderes Cryo y utiliza una espada de una mano; Yoimiya, arquera de 5 estrellas que utiliza el elemento Pyro y Sayu, caster de 4 estrellas que mezcla técnicas ninja con el elemento Anemo.