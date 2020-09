Fechas y horarios del acceso anticipado y la beta abierta de Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision hizo oficial las fechas y horarios de la beta abierta de Call of Duty: Black Ops Cold War que los fanáticos que reserven el videojuego podrán disfrutar de forma anticipada en octubre. La pruebas se harán en dos grupos y con cinco días de duración cada uno.

Fin de semana 1: Beta exclusiva para PlayStation 4

El primer fin de semana de la beta estará dedicado en exclusiva a los jugadores de PlayStation 4, y va desde el jueves, 8 de octubre, hasta el lunes, 12 de octubre.

Fin de semana 1: Acceso anticipado

Los jugadores que hayan reservado Black Ops Cold War en PlayStation 4 podrán disfrutar de acceso anticipado el jueves, 8 de octubre, y el viernes, 9 de octubre. Comprueba la información sobre la reserva en línea aquí.

Fin de semana 1: Abierto

Del sábado, 10 de octubre, al lunes, 12 de octubre, estará disponible para todos los jugadores de PlayStation 4. Si tienes una PlayStation 4 y una conexión a Internet, estás listo para la acción, aunque puede que PlayStation®Plus sea necesario en algunos territorios.

Horarios de la beta de Call of Duty: Black Ops Cold War

Fin de semana 2: Beta para PlayStation 4, Xbox One y PC (juego cruzado)

El segundo fin de semana de la beta será para los jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PC, y va desde el jueves, 15 de octubre, hasta el lunes, 19 de octubre.

Si tienes una PlayStation 4, podrás seguir jugando a la beta abierta durante todo el segundo fin de semana hayas reservado el juego o no.

Fin de semana 2: Acceso anticipado

Los dos primeros días del fin de semana –jueves, 15 de octubre, y viernes, 16 de octubre– estarán disponibles para acceso anticipado para cualquiera que haya reservado o precomprado el juego en Xbox One o en PC a través de Battle.net. Si tienes una Xbox One o un PC y quieres jugar lo máximo posible el segundo fin de semana, recuerda reservar el juego. Este periodo estará disponible para jugadores de PS4. Visita este sitio web para información sobre la reserva.

Fin de semana 2: Abierto

El resto del periodo de la beta abierta, que va del sábado, 17 de octubre, hasta el lunes, 19 de octubre, estará disponible para todos los jugadores de PlayStation 4, Xbox One o PC. Si tienes una Xbox One, necesitarás Xbox Live Gold para jugar. Si tienes un PC, necesitarás una cuenta de Battle.net para jugar. Aparte de estos requisitos previos y de una conexión a Internet, no hace falta nada más para jugar. Recuerda que el segundo fin de semana de la beta incluirá juego cruzado.

Call of Duty: Black Ops Cold War será lanzado el próximo 13 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC, y estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X, cuando la nueva generación de consolas llegue a finales del 2020.